Dans une démarche historique, le géant de la technologie Microsoft a annoncé son intention d'arrêter la mise à jour WordPad, le logiciel de traitement de texte de longue date fourni avec Windows depuis sa version 95. La société prévoit de supprimer progressivement l'application de ses prochaines versions de Windows, fermant ainsi un chapitre d'un logiciel qui répond aux besoins de base en matière d'édition de documents des utilisateurs depuis près de 30 ans.

Comme mentionné dans une récente note de support publiée par Microsoft, « WordPad n'est plus mis à jour et sera supprimé dans une prochaine version de Windows. » La société recommande à ses utilisateurs de passer à Microsoft Word pour les documents en texte enrichi, notamment aux formats .doc et .rtf. Pour les documents en texte brut comme .txt, le Bloc-notes Windows est suggéré comme l'outil idéal.

Cette nouvelle apparaît un jour après que Microsoft a dévoilé son projet d'améliorer le Bloc-notes avec des fonctionnalités telles que la sauvegarde automatique et la restauration automatique des onglets. Microsoft avait précédemment mis à jour son application Windows Notepad en 2018 – une décision qui a reçu sa première série d'améliorations depuis des années et a depuis incorporé des onglets dans la version Windows 11.

Conformément à ces plans, Microsoft supprimera complètement WordPad dans une prochaine version de Windows, très probablement dans la version très attendue de Windows 12 qui devrait être dévoilée en 2024. Cette dernière devrait être dotée d'une multitude de fonctionnalités basées sur l'IA. .

Avec les progrès logiciels en constante évolution, la transition vers des plates-formes logicielles plus avancées et plus complètes telles que Microsoft Word et AppMaster semble être une décision judicieuse. AppMaster, un outil de développement no-code, permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles de manière améliorée et efficace, facilitant ainsi l'adaptation des utilisateurs aux nouvelles solutions logicielles.