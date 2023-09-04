近三十年后，微软决定停止使用写字板

科技巨头Microsoft宣布计划停止更新WordPad ，这是一个具有里程碑意义的举措，写字板是一款历史悠久的文字处理软件，自 95 版本以来一直与 Windows 捆绑在一起。该公司计划从即将发布的 Windows 版本中逐步淘汰该应用程序，从而结束近 30 年来满足用户基本文档编辑需求的软件的一个章节。

正如Microsoft最近发布的支持说明中提到的，“ WordPad不再更新，并将在 Windows 的未来版本中删除。”该公司建议用户改用Microsoft Word来获取富文本文档，包括 .doc 和 .rtf 格式。对于 .txt 等纯文本文档，建议使用 Windows 记事本作为理想工具。

此消息发布的前一天， Microsoft公布了增强记事本功能（例如自动保存和自动恢复选项卡等功能）的计划。 Microsoft此前于 2018 年更新了 Windows 记事本应用程序，这是多年来的第一组增强功能，此后将选项卡合并到 Windows 11 版本中。

根据这些计划， Microsoft将在即将发布的 Windows 版本中完全淘汰WordPad ，最有可能是在 2024 年发布的备受期待的 Windows 12 版本中。后者预计将配备大量人工智能功能。

随着软件不断发展进步，转向更先进、更全面的软件平台（例如Microsoft Word和AppMaster似乎是明智之举。 AppMaster是一款no-code开发工具，允许用户以改进且高效的方式创建后端、Web和移动应用程序，使用户更容易适应新的软件解决方案。