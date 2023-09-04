Microsoft, Yaklaşık Otuz Yıl Sonra WordPad'i Kullanımdan Kaldırmaya Karar Verdi

Teknoloji devi Microsoft, çığır açan bir hamleyle, 95 sürümünden bu yana Windows'la birlikte gelen uzun süredir devam eden kelime işlem yazılımı WordPad güncellenmesini durdurmayı planladığını duyurdu. Şirket, uygulamayı gelecek Windows sürümlerinden aşamalı olarak kaldırmayı ve böylece yaklaşık 30 yıldır kullanıcıların temel belge düzenleme ihtiyaçlarını karşılayan yazılımın bir bölümünü kapatmayı planlıyor.

Microsoft tarafından yakın zamanda yayınlanan bir destek notunda belirtildiği gibi, " WordPad artık güncellenmiyor ve Windows'un gelecekteki bir sürümünde kaldırılacak." Şirket, kullanıcılarına .doc ve .rtf formatlarını içeren zengin metin belgeleri için Microsoft Word geçmelerini öneriyor. .txt gibi düz metin belgeleri için ideal araç olarak Windows Not Defteri önerilmektedir.

Bu haber, Microsoft Not Defteri'ni otomatik kaydetme ve sekmelerin otomatik olarak geri yüklenmesi gibi özelliklerle geliştirme planlarını açıklamasından bir gün sonra ortaya çıktı. Microsoft daha önce 2018'de Windows Not Defteri uygulamasını güncelledi; bu güncelleme, yıllar sonra ilk kez bir dizi iyileştirme aldı ve o zamandan beri Windows 11 sürümüne sekmeler ekledi.

Bu planlara uygun olarak Microsoft, büyük olasılıkla 2024'te tanıtılması beklenen Windows 12 sürümünde, gelecek Windows sürümünde WordPad tamamen aşamalı olarak kaldıracak. İkincisinin, yapay zeka destekli bir dizi özellik ile yüklü olarak gelmesi bekleniyor. .

Yazılımda sürekli gelişen gelişmelerle birlikte Microsoft Word ve AppMaster gibi daha gelişmiş ve kapsamlı yazılım platformlarına geçiş mantıklı bir hamle gibi görünüyor. no-code bir geliştirme aracı olan AppMaster, kullanıcıların gelişmiş ve verimli bir şekilde arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak kullanıcıların yeni yazılım çözümlerine uyum sağlamasını kolaylaştırır.