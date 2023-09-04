في خطوة تاريخية، أعلنت Microsoft العملاقة للتكنولوجيا عن خطط للتوقف عن تحديث WordPad ، وهو برنامج معالجة النصوص القديم الذي تم تضمينه مع Windows منذ إصداره 95. تخطط الشركة للتخلص التدريجي من التطبيق من إصدارات Windows القادمة، وبالتالي إغلاق فصل من البرنامج الذي يلبي احتياجات تحرير المستندات الأساسية للمستخدمين منذ ما يقرب من 30 عامًا.

كما هو مذكور في مذكرة الدعم الأخيرة التي نشرتها Microsoft ، "لم يعد يتم تحديث WordPad وستتم إزالته في إصدار مستقبلي من Windows." توصي الشركة مستخدميها بالتبديل إلى Microsoft Word للحصول على مستندات نصية غنية بما في ذلك تنسيقات .doc و.rtf. بالنسبة للمستندات النصية العادية مثل ‎.txt، يُقترح استخدام Windows Notepad كأداة مثالية.

تظهر هذه الأخبار بعد يوم واحد من كشف Microsoft عن خططها لتحسين برنامج Notepad بميزات مثل الحفظ التلقائي والاستعادة التلقائية لعلامات التبويب. قامت Microsoft سابقًا بتحديث تطبيق Windows Notepad الخاص بها في عام 2018 - وهي خطوة تلقت أول مجموعة من التحسينات منذ سنوات، ومنذ ذلك الحين قامت بدمج علامات التبويب في إصدار Windows 11.

تماشيًا مع هذه الخطط، ستقوم Microsoft بالتخلص التدريجي من WordPad تمامًا في إصدار Windows القادم، على الأرجح في إصدار Windows 12 الذي طال انتظاره والذي سيتم الكشف عنه في عام 2024. ومن المتوقع أن يأتي الأخير محملاً بمجموعة من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. .

مع التقدم المستمر في البرمجيات، يبدو التحول نحو منصات برمجية أكثر تقدمًا وشمولاً مثل Microsoft Word و AppMaster خطوة معقولة. AppMaster هي أداة تطوير no-code ، تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بطريقة محسنة وفعالة، مما يسهل على المستخدمين التكيف مع حلول البرامج الجديدة.