Microsoft besluit na bijna drie decennia te stoppen met WordPad

In een baanbrekende stap heeft technologiegigant Microsoft plannen aangekondigd om te stoppen met het updaten WordPad, de al lang bestaande tekstverwerkingssoftware die sinds de 95-versie bij Windows is gebundeld. Het bedrijf is van plan de applicatie uit te faseren vanaf de komende Windows-releases en daarmee een hoofdstuk af te sluiten van een software die al bijna 30 jaar voorziet in de basisbehoeften voor documentbewerking van gebruikers.

Zoals vermeld in een recente ondersteuningsnotitie gepubliceerd door Microsoft: “ WordPad wordt niet langer bijgewerkt en zal in een toekomstige versie van Windows worden verwijderd.” Het bedrijf raadt zijn gebruikers aan om over te schakelen naar Microsoft Word voor rich-text-documenten, waaronder de formaten .doc en .rtf. Voor platte-tekstdocumenten zoals .txt wordt Windows Kladblok voorgesteld als het ideale hulpmiddel.

Dit nieuws komt naar voren een dag nadat Microsoft zijn plannen ontrafelde om Kladblok uit te breiden met functies zoals automatisch opslaan en automatisch herstellen van tabbladen. Microsoft heeft zijn Windows Notepad-app eerder in 2018 bijgewerkt - een stap die de eerste reeks verbeteringen in jaren heeft ondergaan en sindsdien tabbladen in de Windows 11-versie heeft opgenomen.

In lijn met deze plannen zal Microsoft WordPad volledig uitfaseren in een komende Windows-release, hoogstwaarschijnlijk in de langverwachte Windows 12-versie die in 2024 zal worden onthuld. Deze laatste zal naar verwachting worden geleverd met een groot aantal AI-aangedreven functies. .

