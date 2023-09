Microsoft decide descontinuar o WordPad após quase três décadas

Em um movimento histórico, a gigante da tecnologia Microsoft anunciou planos para interromper a atualização WordPad, o software de processamento de texto de longa data que acompanha o Windows desde sua versão 95. A empresa planeja eliminar gradualmente o aplicativo de seus próximos lançamentos do Windows, fechando assim um capítulo de um software que atende às necessidades básicas de edição de documentos dos usuários há quase 30 anos.

Conforme mencionado em uma nota de suporte recente publicada pela Microsoft, “ WordPad não está mais sendo atualizado e será removido em uma versão futura do Windows”. A empresa está recomendando que seus usuários mudem para Microsoft Word para documentos rich text, incluindo os formatos .doc e .rtf. Para documentos de texto simples como .txt, o Windows Notepad é sugerido como a ferramenta ideal.

A notícia surge um dia depois de Microsoft desvendar seus planos de aprimorar o Bloco de Notas com recursos como salvamento automático e restauração automática de abas. Microsoft atualizou anteriormente seu aplicativo Windows Notepad em 2018 – uma mudança que recebeu seu primeiro conjunto de melhorias em anos e, desde então, incorporou guias na versão do Windows 11.

De acordo com esses planos, Microsoft eliminará completamente WordPad em uma próxima versão do Windows, muito provavelmente na tão esperada versão do Windows 12, prevista para ser lançada em 2024. Espera-se que este último venha carregado com uma série de recursos alimentados por IA. .

Com os avanços em constante evolução do software, uma mudança para plataformas de software mais avançadas e abrangentes, como Microsoft Word e AppMaster, parece ser uma medida sensata. AppMaster uma ferramenta de desenvolvimento no-code, permite aos usuários criar aplicativos back-end, web e móveis de maneira aprimorada e eficiente, facilitando a adaptação dos usuários a novas soluções de software.