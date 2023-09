Microsoft decide di interrompere la produzione di WordPad dopo quasi tre decenni

Con una mossa epocale, il colosso della tecnologia Microsoft ha annunciato l'intenzione di interrompere l'aggiornamento WordPad, il software di elaborazione testi di lunga data che è stato fornito in bundle con Windows sin dalla sua versione 95. L'azienda prevede di eliminare gradualmente l'applicazione dalle prossime versioni di Windows, chiudendo così un capitolo di un software che ha soddisfatto le esigenze di modifica dei documenti di base degli utenti per quasi 30 anni.

Come menzionato in una recente nota di supporto pubblicata da Microsoft, " WordPad non verrà più aggiornato e verrà rimosso in una futura versione di Windows." L'azienda consiglia ai propri utenti di passare a Microsoft Word per documenti rich text inclusi i formati .doc e .rtf. Per documenti di solo testo come .txt, il Blocco note di Windows è suggerito come strumento ideale.

Questa notizia emerge il giorno dopo che Microsoft ha svelato i suoi piani per migliorare il Blocco note con funzionalità come il salvataggio automatico e il ripristino automatico delle schede. Microsoft aveva già aggiornato la sua app Blocco note di Windows nel 2018, una mossa che ha ricevuto la prima serie di miglioramenti dopo anni e da allora ha incorporato le schede nella versione di Windows 11.

In linea con questi piani, Microsoft eliminerà completamente WordPad in una prossima versione di Windows, molto probabilmente nella tanto attesa versione di Windows 12 che sarà svelata nel 2024. Quest'ultima dovrebbe essere dotata di una serie di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. .

Con i progressi in continua evoluzione nel software, il passaggio a piattaforme software più avanzate e complete come Microsoft Word e AppMaster sembra essere una mossa sensata. AppMaster uno strumento di sviluppo no-code, consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili in modo migliorato ed efficiente, facilitando l'adattamento degli utenti alle nuove soluzioni software.