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Microsoft решает прекратить выпуск WordPad спустя почти три десятилетия

04, сент. 2023
Microsoft решает прекратить выпуск WordPad спустя почти три десятилетия

Технический гигант Microsoft объявил о планах прекратить обновление WordPad, давнего программного обеспечения для обработки текста, которое входит в состав Windows начиная с его 95-й версии. Компания планирует постепенно исключить это приложение из своих будущих выпусков Windows, тем самым закрыв главу программного обеспечения, которое уже почти 30 лет удовлетворяет основные потребности пользователей в редактировании документов.

Как упоминалось в недавнем примечании службы поддержки, опубликованном Microsoft, « WordPad больше не обновляется и будет удален в будущем выпуске Windows». Компания рекомендует своим пользователям перейти на Microsoft Word для работы с форматированными текстовыми документами, включая форматы .doc и .rtf. Для простых текстовых документов, таких как .txt, в качестве идеального инструмента рекомендуется использовать Блокнот Windows.

Эта новость появилась на следующий день после того, как Microsoft раскрыла свои планы по расширению Блокнота такими функциями, как автосохранение и автоматическое восстановление вкладок. Ранее Microsoft обновила свое приложение «Блокнот для Windows» в 2018 году — этот шаг получил первый за последние годы набор улучшений и с тех пор включил вкладки в версию Windows 11.

В соответствии с этими планами Microsoft полностью откажется от WordPad в следующем выпуске Windows, скорее всего, в долгожданной версии Windows 12, которая будет представлена ​​в 2024 году. Ожидается, что последняя будет оснащена множеством функций на базе искусственного интеллекта. .

Учитывая постоянно развивающиеся достижения в области программного обеспечения, переход на более совершенные и комплексные программные платформы, такие как Microsoft Word и AppMaster, кажется разумным шагом. AppMaster — инструмент разработки no-code, позволяющий пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения улучшенным и эффективным способом, что упрощает адаптацию пользователей к новым программным решениям.

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