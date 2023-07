Threads, le dernier projet de réseau social deMeta, a franchi une étape remarquable quelques heures après sa sortie. L'application, qui rivalise avec Twitter, semble avoir été immédiatement adoptée par les utilisateurs, enregistrant plus de deux millions de téléchargements au cours des deux premières heures sur l'App Store. Cet exploit remarquable a été partagé par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, sur son compte Threads.

Threads a été lancé grâce à une stratégie de pré-lancement efficace. L'application était disponible en précommande sur iOS, alertant les utilisateurs potentiels qui ont découvert l'application via une promotion croisée impressionnante sur Instagram. Les profils Instagram affichent actuellement un numéro d'utilisateur de Threads, ce qui permet de connaître en temps réel et publiquement le nombre d'utilisateurs en plein essor. Ceux qui ont participé au pré-lancement de Threads ont reçu des notifications opportunes sur la mise en ligne de l'application, ce qui leur a permis d'explorer rapidement cette nouvelle plateforme passionnante.

Le besoin d'une alternative à Twitter semble se faire sentir de plus en plus, d'autant plus que le géant de l'industrie est actuellement en train de trembler. Les alternatives telles que Mastodon et Bluesky, bien qu'elles jouissent d'une certaine popularité, s'accompagnent de complications qui leur sont propres. Le processus d'inscription compliqué de Mastodon et l'incertitude quant à son avenir, combinés aux premiers accrocs de Bluesky et aux problèmes de modération qui se profilent, ont entaché leur statut de remplaçants adéquats.

L'acquisition d'utilisateurs d'applications est notoirement difficile, mais la tâche la plus ardue est de les fidéliser. Meta espère que son approche algorithmique éprouvée attirera les utilisateurs et leur rendra l'application indispensable. Malheureusement, Threads n'intègre pas la fonctionnalité clé de Twitter, qui consiste à fournir une chronologie pure et épurée dès le départ. Il semble qu'opter pour un clone sans en saisir tous les aspects attrayants soit devenu la norme pour les imitations modernes de Twitter.

Alors que le très attendu Threads a déjà commencé son voyage, son équipe de développement a laissé entrevoir des fonctionnalités surprenantes qui vont à l'encontre du modus operandi standard de Meta. Les utilisateurs sont impatients de voir si Threads s'affranchit des contraintes habituelles de la plateforme.

