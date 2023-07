Metas neuestes soziales Netzwerk, Threads, hat innerhalb weniger Stunden nach seiner Veröffentlichung einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht. Die App, die mit Twitter konkurriert, scheint von den Nutzern sofort angenommen zu werden und verzeichnete innerhalb der ersten paar Stunden im App Store über zwei Millionen Downloads. Diese bemerkenswerte Leistung wurde von Mark Zuckerberg, dem CEO von Meta, auf seinem Threads-Konto mitgeteilt.

Threads wurde mit einer effektiven Pre-Launch-Strategie eingeführt. Die App konnte auf iOS vorbestellt werden, um potenzielle Nutzer zu alarmieren, die die App über eine beeindruckende Cross-Promotion auf Instagram entdeckten. In den Instagram-Profilen wird derzeit eine Threads-Benutzernummer angezeigt, die eine öffentliche Echtzeitzählung der wachsenden Benutzerbasis ermöglicht. Diejenigen, die an der Threads-Pre-Launch-Aktion teilgenommen haben, wurden rechtzeitig über den Start der App benachrichtigt, so dass sie diese aufregende neue Plattform sofort erkunden konnten.

Der Bedarf an einer Twitter-Alternative scheint immer größer zu werden, zumal der Branchenriese derzeit ins Wanken gerät. Alternativen wie Mastodon und Bluesky erfreuen sich zwar einer gewissen Beliebtheit, haben aber auch ihre Tücken. Mastodons komplizierter Anmeldeprozess und die Ungewissheit über seine Zukunft in Kombination mit Blueskys anfänglichen Problemen und den sich abzeichnenden Moderationsproblemen haben ihren Status als adäquater Ersatz beeinträchtigt.

Die Gewinnung von App-Nutzern ist bekanntermaßen schwierig, aber noch schwieriger ist es, sie zu halten. Meta hofft, dass sein bewährter algorithmischer Ansatz die Nutzer nicht nur anzieht, sondern die App für sie unverzichtbar macht. Bedauerlicherweise enthält Threads nicht die wichtigste Funktion von Twitter, nämlich die Bereitstellung einer reinen, übersichtlichen Zeitleiste, von Anfang an. Es scheint, dass die Entscheidung für einen Klon, ohne alle attraktiven Aspekte zu erfassen, zur Norm für moderne Twitter-Imitationen wird.

Das mit Spannung erwartete Threads hat seine Reise zwar bereits angetreten, aber das Entwicklerteam hat überraschende Funktionen angedeutet, die dem Standardmodus von Meta widersprechen. Die Nutzer sind gespannt, ob Threads sich von den üblichen Plattformbeschränkungen löst.

