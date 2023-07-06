حققت أحدث محاولات Meta للتواصل الاجتماعي ، Threads ، إنجازًا ملحوظًا في غضون ساعات قليلة من إصدارها. يبدو أن التطبيق ، الذي ينافس Twitter ، قد تبناه المستخدمون على الفور ، حيث سجل أكثر من مليوني عملية تنزيل خلال أول ساعتين على App Store. شارك مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، هذا العمل الفذ على حساب Threads الخاص به.

تم تقديم Threads مع إستراتيجية فعالة قبل الإطلاق. كان التطبيق متاحًا للطلب المسبق على نظام iOS ، لتنبيه المستخدمين المحتملين الذين اكتشفوا التطبيق عبر الترويج المشترك الرائع على Instagram. تعرض ملفات تعريف Instagram حاليًا رقم مستخدم Threads ، مما يوفر عددًا عامًا وحقيقيًا لقاعدة المستخدمين المتزايدة. تلقى أولئك الذين شاركوا في الإطلاق المسبق Threads إشعارات في الوقت المناسب حول بدء تشغيل التطبيق ، مما يمكنهم من استكشاف هذه المنصة الجديدة المثيرة على الفور.

يبدو أن الحاجة إلى بديل Twitter تتزايد ، خاصة مع اهتزاز عملاق الصناعة حاليًا. بدائل مثل Mastodon و Bluesky ، أثناء الاستمتاع بفترات شهرتها ، تأتي مع مضاعفاتها الفريدة. عملية التسجيل المعقدة لـ Mastodon وعدم اليقين بشأن مستقبلها ، جنبًا إلى جنب مع مشاكل Bluesky's المبكرة وقضايا الاعتدال التي تلوح في الأفق ، شوهت أوضاعهم كبديل مناسب.

من المعروف أن اكتساب مستخدمي التطبيق يمثل تحديًا كبيرًا ، لكن المهمة الأصعب هي ضمان الاحتفاظ بهم. تأمل Meta أن نهجها الخوارزمي الذي تم تجربته واختباره لن يجذب المستخدمين فحسب ، بل سيجعل التطبيق لا غنى عنه لهم. للأسف ، لا تشتمل Threads على ميزة Twitter الرئيسية المتمثلة في توفير جدول زمني خالص ومرتب ، منذ البداية. يبدو أن اختيار الاستنساخ دون التقاط جميع جوانبه الجذابة أصبح هو القاعدة لتقليد Twitter الحديث.

في حين أن Threads التي طال انتظارها بدأت رحلتها باقتدار ، فقد ألمح فريق التطوير الخاص بها إلى ميزات مفاجئة تتعارض مع طريقة عمل Meta القياسية. يحرص المستخدمون على معرفة ما إذا كانت Threads تتخطى قيود النظام الأساسي المعتادة.

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