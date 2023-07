O mais recente projeto de rede social daMeta, Threads, atingiu um marco notável poucas horas após o seu lançamento. A aplicação, que rivaliza com o Twitter, parece ter sido imediatamente acolhida pelos utilizadores, registando mais de dois milhões de downloads nas primeiras horas na App Store. Este feito notável foi partilhado pelo próprio CEO da Meta, Mark Zuckerberg, na sua conta Threads.

OThreads foi introduzido com uma estratégia de pré-lançamento eficaz. A aplicação estava disponível para pré-encomenda no iOS, alertando os potenciais utilizadores que descobriram a aplicação através de uma impressionante promoção cruzada no Instagram. Os perfis do Instagram apresentam atualmente um número de utilizador do Threads, fornecendo uma contagem pública e em tempo real da crescente base de utilizadores. Aqueles que participaram no pré-lançamento do Threads receberam notificações atempadas sobre a entrada em funcionamento da aplicação, o que lhes permitiu explorar prontamente esta nova e excitante plataforma.

A necessidade de uma alternativa ao Twitter parece estar a aumentar, especialmente com o gigante da indústria atualmente a tremer. Alternativas como o Mastodon e o Bluesky, apesar de gozarem de alguma popularidade, têm as suas próprias complicações. O complicado processo de registo do Mastodon e a incerteza quanto ao seu futuro, combinados com os problemas iniciais do Bluesky e os problemas de moderação que se avizinham, prejudicaram o seu estatuto de substitutos adequados.

A aquisição de utilizadores de aplicações é um desafio notório, mas a tarefa mais difícil é garantir a sua retenção. O Meta espera que a sua abordagem algorítmica testada e comprovada não só atraia os utilizadores, como também torne a aplicação indispensável para eles. Lamentavelmente, Threads não incorpora a caraterística chave do Twitter de fornecer uma linha de tempo pura e organizada, logo desde o início. Parece que optar por um clone sem capturar todos os seus aspectos atraentes está a tornar-se a norma para as imitações modernas do Twitter.

Embora o muito aguardado Threads tenha iniciado habilmente a sua jornada, a sua equipa de desenvolvimento deu a entender características surpreendentes que contradizem o modus operandi padrão do Meta. Os utilizadores estão ansiosos por ver se o Threads se liberta das restrições habituais da plataforma.

