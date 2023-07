Threads, l'ultima fatica diMeta nel campo dei social network, ha raggiunto un notevole traguardo a poche ore dal suo rilascio. L'applicazione, che rivaleggia con Twitter, sembra essere stata immediatamente accolta dagli utenti, registrando oltre due milioni di download nelle prime due ore sull'App Store. Questa straordinaria impresa è stata condivisa dallo stesso Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, sul suo account Threads.

Threads è stato presentato con un'efficace strategia di pre-lancio. L'applicazione è stata resa disponibile per il pre-ordine su iOS, allertando i potenziali utenti che hanno scoperto l'applicazione attraverso un'impressionante promozione incrociata su Instagram. I profili di Instagram mostrano attualmente un numero di utenti di Threads, fornendo un conteggio pubblico e in tempo reale della crescente base di utenti. Coloro che hanno partecipato al pre-lancio di Threads hanno ricevuto notifiche tempestive sull'entrata in funzione dell'applicazione, consentendo loro di esplorare prontamente questa nuova ed entusiasmante piattaforma.

L'esigenza di un'alternativa a Twitter sembra essere sempre più forte, soprattutto quando il gigante del settore sta tremando. Alternative come Mastodon e Bluesky, pur godendo di una certa popolarità, presentano complicazioni uniche. Il complicato processo di iscrizione di Mastodon e l'incertezza sul suo futuro, insieme ai primi intoppi di Bluesky e agli incombenti problemi di moderazione, hanno compromesso il loro status di sostituti adeguati.

L'acquisizione di utenti di app è notoriamente impegnativa, ma il compito più difficile è garantire la loro fidelizzazione. Meta spera che il suo collaudato approccio algoritmico non solo attiri gli utenti, ma renda l'app indispensabile per loro. Purtroppo, Threads non incorpora la caratteristica principale di Twitter di fornire una timeline pura e ordinata, fin dall'inizio. Sembra che optare per un clone senza coglierne tutti gli aspetti attraenti stia diventando la norma per le moderne imitazioni di Twitter.

Mentre l'attesissimo Threads ha iniziato abilmente il suo viaggio, il suo team di sviluppo ha accennato a caratteristiche sorprendenti che contraddicono il modus operandi standard di Meta. Gli utenti sono ansiosi di vedere se Threads si libera dai soliti vincoli della piattaforma.

