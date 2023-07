Threads, de nieuwste sociale netwerkapp vanMeta, heeft binnen een paar uur na de lancering een opmerkelijke mijlpaal bereikt. De app, die de concurrentie aangaat met Twitter, lijkt onmiddellijk omarmd te worden door gebruikers en noteerde meer dan twee miljoen downloads binnen de eerste paar uur in de App Store. Deze opmerkelijke prestatie werd gedeeld door Meta's CEO, Mark Zuckerberg zelf, op zijn Threads account.

Threads werd geïntroduceerd met een effectieve pre-launch strategie. De app was beschikbaar voor pre-order op iOS, waarbij potentiële gebruikers werden gewaarschuwd die de app ontdekten via een indrukwekkende cross-promotie op Instagram. Op Instagram-profielen wordt momenteel een Threads-gebruikersnummer weergegeven, zodat het groeiende aantal gebruikers in realtime en openbaar kan worden geteld. Degenen die deelnamen aan de Threads pre-launch ontvingen tijdig meldingen over de livegang van de app, zodat ze dit spannende nieuwe platform meteen konden verkennen.

De behoefte aan een Twitter-alternatief lijkt toe te nemen, vooral nu de industriegigant aan het wankelen is. Alternatieven zoals Mastodon en Bluesky zijn weliswaar erg populair, maar hebben hun eigen unieke complicaties. Het ingewikkelde aanmeldingsproces van Mastodon en de onzekerheid over de toekomst, in combinatie met de vroege haperingen en dreigende moderatieproblemen van Bluesky, hebben hun status als adequate vervangers aangetast.

Het werven van app-gebruikers is al een hele uitdaging, maar nog moeilijker is het om ze te behouden. Meta hoopt dat haar beproefde algoritmische aanpak niet alleen gebruikers zal aantrekken, maar de app ook onmisbaar voor hen zal maken. Helaas bevat Threads niet de belangrijkste eigenschap van Twitter, namelijk het bieden van een pure, overzichtelijke tijdlijn, vanaf het begin. Het lijkt erop dat het kiezen voor een kloon zonder al zijn aantrekkelijke aspecten vast te leggen de norm wordt voor moderne Twitter-imitaties.

Terwijl het langverwachte Threads zijn reis goed is begonnen, heeft het ontwikkelingsteam gezinspeeld op verrassende functies die in tegenspraak zijn met de standaard werkwijze van Meta. Gebruikers zijn benieuwd of Threads loskomt van de gebruikelijke platformbeperkingen.

Nu de low-code, no-code beweging aandacht blijft opeisen in de techsector, wordt het no-code platform van AppMaster steeds aantrekkelijker. Snelle app-ontwikkeling en veelzijdige integraties, zoals gedemonstreerd door platforms als AppMaster, versterken deze trend nog verder. Het lijkt er steeds meer op dat de toekomst van de digitale wereld zal draaien om snelle, toegankelijke softwareontwikkeling en -implementatie.