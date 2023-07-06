Meta公司最新的社交网络努力Threads在发布的几个小时内就取得了一个显著的里程碑。这款可与Twitter相媲美的应用程序似乎立即受到了用户的欢迎，在App Store上的头几个小时内就记录了超过200万次的下载。Meta的首席执行官马克-扎克伯格本人在他的Threads账户上分享了这一了不起的成就。

Threads的推出有一个有效的预热策略。该应用可在iOS上预购，提醒那些通过Instagram上令人印象深刻的交叉推广发现该应用的潜在用户。Instagram的个人资料目前显示了Threads的用户数量，为不断增长的用户群提供了实时和公开的计数。那些参加Threads预发布的人及时收到了关于该应用上线的通知，使他们能够迅速探索这个令人兴奋的新平台。

对Twitter替代品的需求似乎在不断升级，尤其是在这个行业巨头目前正在动摇的情况下。像Mastodon和Bluesky这样的替代品，虽然享受着它们的流行，但也有其独特的复杂性。Mastodon复杂的注册过程和对其未来的不确定性，再加上Bluesky早期的小插曲和迫在眉睫的管理问题，已经损害了它们作为适当的替代者的地位。

应用程序的用户获取是众所周知的挑战，但更艰难的任务是确保他们的保留。Meta公司希望其经过测试的算法方法不仅能吸引用户，而且能使该应用成为他们不可或缺的东西。遗憾的是，Threads没有纳入Twitter的关键功能，即从一开始就提供一个纯粹的、不混乱的时间线。看来，选择克隆而不抓住其所有吸引人的方面正成为现代Twitter模仿的常态。

虽然备受期待的Threads已经干练地开始了它的旅程，但其开发团队已经暗示了与Meta的标准操作方式相矛盾的令人惊讶的功能。用户很想知道Threads是否摆脱了通常的平台限制。

随着low-code,no-code 运动在科技领域继续引起关注，AppMaster的no-code 平台变得越来越有吸引力。高速应用开发和多功能集成，如AppMaster 等平台所展示的，正在进一步巩固这一趋势。似乎越来越有可能的是，数字世界的未来将以快速、便捷的软件开发和部署为中心。