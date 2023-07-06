Последнее начинание компанииMeta в области социальных сетей, Threads, достигло удивительного рубежа всего за несколько часов после своего выхода. Приложение, конкурирующее с Twitter, похоже, сразу же было принято пользователями, зарегистрировав более двух миллионов загрузок за первые пару часов в App Store. Об этом замечательном достижении рассказал сам генеральный директор Meta Марк Цукерберг на своем аккаунте Threads.

ПриложениеThreads было представлено с помощью эффективной стратегии предварительного запуска. Приложение было доступно для предварительного заказа на iOS, предупреждая потенциальных пользователей, которые обнаружили приложение благодаря впечатляющей перекрестной рекламе на Instagram. В настоящее время в профилях Instagram отображается номер пользователя Threads, обеспечивая публичный подсчет растущей пользовательской базы в режиме реального времени. Те, кто принял участие в предварительном запуске Threads, получили своевременные уведомления о запуске приложения, что позволило им быстро изучить эту захватывающую новую платформу.

Потребность в альтернативе Twitter, похоже, растет, особенно в условиях, когда гигант индустрии в настоящее время пошатнулся. Альтернативы, такие как Mastodon и Bluesky, хотя и пользуются популярностью, но имеют свои уникальные сложности. Сложный процесс регистрации Mastodon и неопределенность его будущего, а также первые заминки Bluesky и назревающие проблемы с модерацией омрачили их статус как адекватной замены.

Привлечение пользователей приложений, как известно, является сложной задачей, но еще сложнее обеспечить их удержание. Meta надеется, что ее проверенный алгоритмический подход не только привлечет пользователей, но и сделает приложение незаменимым для них. К сожалению, Threads не включает в себя ключевую особенность Twitter - предоставление чистой, незагроможденной временной шкалы с самого начала. Похоже, что выбор в пользу клона без учета всех его привлекательных аспектов становится нормой для современных имитаций Twitter.

В то время как долгожданный Threads успешно начал свой путь, команда разработчиков намекнула на удивительные особенности, противоречащие стандартным методам работы Meta. Пользователи с нетерпением ждут, когда Threads освободится от привычных ограничений платформы.

Поскольку движение low-code, no-code продолжает привлекать внимание в технологическом секторе, платформа no-code от AppMaster становится все более привлекательной. Высокая скорость разработки приложений и универсальные интеграции, продемонстрированные такими платформами, как AppMaster, еще больше укрепляют эту тенденцию. Кажется все более вероятным, что будущее цифрового мира будет зависеть от быстрой, доступной разработки и внедрения программного обеспечения.