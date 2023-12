L'édition entreprise évolutive de l'outil de gestion des dépendances Renovate dévoilée par Mend.io

Mend.io, la principale organisation de sécurité des applications, a lancé une variante de Renovate au niveau de l'entreprise ; son application efficace de gestion des dépendances. La sortie de Mend Renovate Enterprise Edition signifie l'intégration d'une évolutivité illimitée des serveurs ainsi que de fonctionnalités de premier ordre et d'une assistance 24 heures sur 24.

La fonction essentielle de Renovate est d'analyser les applications pour déterminer les dépendances externes, en favorisant la sécurité des applications et en les mettant régulièrement à jour vers leurs dernières versions. Ce processus automatisé garantit que les applications sont à jour et sécurisées.

Mend.io a déclaré que, bien que la version gratuite de Renovate Community Edition et la Renovate CLI aient démontré d'excellentes performances pour les environnements de développement plus petits, elles sont susceptibles d'entraîner des retards pour les entreprises disposant d'un grand nombre de référentiels. La nouvelle Renovate Enterprise Edition résout ce problème, en offrant une mise à l'échelle horizontale illimitée des ressources du serveur et une capacité suffisante pour gérer simultanément de nombreux référentiels. Cela garantit une excellente réactivité aux développeurs.

Les mises à jour de routine des dépendances font partie des meilleures pratiques pour minimiser la dette technique et atténuer les risques potentiels de sécurité des logiciels, en particulier avec une dépendance accrue aux dépendances externes de la plupart des organisations, a déclaré Rhys Arkins, vice-président des produits chez Mend.io Mend Renovate Enterprise Edition offre une solution robuste et prise en charge commercialement, conçue pour répondre aux besoins des développeurs à l'échelle de l'entreprise.

Mend Renovate Enterprise Edition présente de nombreux avantages, notamment des mises à jour automatiques des dépendances, une interactivité élevée, une dette technique réduite, une meilleure qualité de code, entre autres.

Les applications basées sur des conteneurs auto-hébergées Mend Renovate Enterprise Edition et la version gratuite Mend Renovate Community Edition sont toutes deux développées pour fournir aux organisations le contrôle dont elles ont besoin lorsqu'il s'agit d'exigences strictes de sécurité interne.

Bénéficiant d'un planificateur de tâches et webhooks, les deux versions de Renovate facilitent l'automatisation et déclenchent des tâches Renovate en réponse à des événements importants, tels que des mises à jour de fichiers de package ou des fusions de relations publiques.

Mend assure aux utilisateurs que Renovate Enterprise Edition inclut toujours une version mise à jour et stable de Renovate CLI, un logiciel open source. Cela garantit que les nouvelles fonctionnalités de Renovate sont intégrées de manière cohérente tout en conservant la fiabilité.

