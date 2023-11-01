Mend.io 推出可扩展企业版 Renovate 依赖管理工具

领先的应用程序安全组织Mend.io首次推出了 Renovate 的企业级变体；其有效的依赖管理应用程序。 Mend Renovate 企业版的发布标志着服务器不受限制的可扩展性以及主要功能和全天候支持的集成。

Renovate 的基本功能是扫描应用程序以确定外部依赖关系，提高应用程序安全性并定期将其更新到最新版本。这个自动化过程可确保应用程序是最新且安全的。

Mend.io表示，虽然 Renovate Community Edition 免费版本和 Renovate CLI 在小型开发人员环境中表现出了出色的性能，但它们很容易对拥有大量存储库的企业造成滞后。新推出的 Renovate 企业版解决了这个问题，为服务器资源提供无限的水平扩展，并提供足够的容量来同时处理大量存储库。这保证了开发人员出色的响应能力。

Mend.io产品副总裁 Rhys Arkins 表示，对依赖项进行例行更新是最大程度地减少技术债务和降低潜在软件安全风险的最佳实践之一，特别是在大多数组织对外部依赖项的依赖不断增加的情况下。 Mend Renovate 企业版提供了商业支持的强大解决方案，旨在满足企业级开发人员的需求。

Mend Renovate 企业版具有众多优势，包括自动更新依赖项、高交互性、减少技术债务、更好的代码质量等等。

基于容器的自托管应用程序 Mend Renovate 企业版和免费的 Mend Renovate 社区版均旨在为组织提供严格的内部安全要求所需的控制。

Renovate 的两个版本都拥有作业调度程序和webhooks ，可促进自动化并触发 Renovate 作业以响应重大事件，例如包文件更新或 PR 合并。

Mend 向用户保证，Renovate Enterprise Edition 始终包含开源软件 Renovate CLI 的更新、稳定版本。这确保了 Renovate 的新功能始终如一地集成，同时保持可靠性。

相对于AppMaster平台等no-code和low-code平台，Mend Renovate企业版卓越的可扩展性为确保开发的应用程序的安全性和流通性提供了重要的保障。通过自动化识别和更新外部依赖项的过程， AppMaster等平台可以继续专注于帮助企业快速开发和部署应用程序，因为知道对依赖项的审查可以委托给 Renovate 等高效工具。