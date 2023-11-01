Renovate Bağımlılık Yönetimi Aracının Ölçeklenebilir Kurumsal Sürümü Mend.io Tarafından Tanıtıldı

Önde gelen uygulama güvenliği kuruluşu Mend.io, Renovate'in kurumsal düzeydeki bir versiyonunun prömiyerini yaptı; etkili bağımlılık yönetimi uygulaması. Mend Renovate Enterprise Edition'ın piyasaya sürülmesi, sunucuların sınırsız ölçeklenebilirliğinin yanı sıra birinci sınıf özellikler ve 24 saat destek entegrasyonu anlamına gelir.

Renovate'in temel işlevi, harici bağımlılıkları belirlemek, uygulama güvenliğini artırmak ve bunları düzenli olarak en son sürümlerine güncellemek için uygulamaları taramaktır. Bu otomatik süreç, uygulamaların güncel ve güvenli olmasını sağlar.

Mend.io, Renovate Community Edition ücretsiz sürümü ve Renovate CLI'nin daha küçük geliştirici ortamları için mükemmel performans sergilemesine rağmen, çok sayıda veri havuzuna sahip şirketlerde gecikmelere neden olma eğiliminde olduklarını belirtti. Yeni başlatılan Renovate Enterprise Edition, sunucu kaynakları için sınırsız yatay ölçeklendirme ve aynı anda çok sayıda depoyu yönetmeye yetecek kapasite sağlayarak bu sorunu çözüyor. Bu, geliştiriciler için mükemmel yanıt verme hızını garanti eder.

Mend.io Ürün Başkan Yardımcısı Rhys Arkins, bağımlılıklarla ilgili rutin güncellemelerin, teknik borcu en aza indirmek ve potansiyel yazılım güvenliği risklerini azaltmak için en iyi uygulamalar arasında olduğunu, özellikle de çoğu kuruluşun dış bağımlılıklara artan bağımlılığıyla birlikte olduğunu belirtti. Mend Renovate Enterprise Edition, kurumsal ölçekteki geliştiricilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, ticari olarak desteklenen, sağlam bir çözüm sunar.

Mend Renovate Enterprise Edition, diğerlerinin yanı sıra bağımlılıklara yönelik otomatik güncellemeler, yüksek etkileşim, azaltılmış teknik borç, daha iyi kod kalitesi gibi çok sayıda avantajla doludur.

Kendi kendine barındırılan konteyner tabanlı uygulamalar Mend Renovate Enterprise Edition ve ücretsiz Mend Renovate Community Edition'ın her ikisi de, katı iç güvenlik gereksinimleri söz konusu olduğunda kuruluşlara ihtiyaç duydukları kontrolü sağlamak için geliştirildi.

Bir iş zamanlayıcı ve webhooks sahip olan Renovate'in her iki sürümü de otomasyonu kolaylaştırır ve paket dosyalarındaki güncellemeler veya PR birleştirmeleri gibi önemli olaylara yanıt olarak Renovate işlerini tetikler.

Mend, kullanıcılara Renovate Enterprise Edition'ın her zaman açık kaynaklı bir yazılım olan Renovate CLI'nin güncellenmiş, kararlı bir sürümünü içerdiğini garanti eder. Bu, güvenilirliği korurken Renovate'in yeni özelliklerinin tutarlı bir şekilde entegre edilmesini sağlar.

AppMaster platformu gibi no-code ve low-code platformlarla ilgili olarak Mend Renovate Enterprise Edition'ın olağanüstü ölçeklenebilirliği, geliştirilen uygulamaların güvenliğini ve güncelliğini sağlamak için önemli bir katman sağlar. AppMaster ve diğerleri gibi platformlar, harici bağımlılıkları tanımlama ve güncelleme sürecini otomatikleştirerek, bağımlılıkların incelenmesinin Renovate gibi verimli araçlara emanet edilebileceğini bilerek, işletmelerin uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmesine ve dağıtmasına yardımcı olmaya odaklanmaya devam edebilir.