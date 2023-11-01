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إصدار مؤسسي قابل للتطوير من أداة Renovate لإدارة التبعيات التي كشفت عنها Mend.io

Nov 01, 2023
إصدار مؤسسي قابل للتطوير من أداة Renovate لإدارة التبعيات التي كشفت عنها Mend.io

قامت منظمة أمان التطبيقات الرائدة، Mend.io ، بعرض إصدار Renovate على مستوى المؤسسة؛ تطبيق إدارة التبعية الفعال. يشير إصدار Mend Renovate Enterprise Edition إلى تكامل قابلية التوسع غير المقيدة للخوادم بالإضافة إلى الميزات الرئيسية والدعم على مدار الساعة.

تتمثل الوظيفة الأساسية لـ Renovate في فحص التطبيقات لتحديد التبعيات الخارجية وتعزيز أمان التطبيقات وتحديثها بانتظام إلى أحدث إصداراتها. تضمن هذه العملية التلقائية أن تكون التطبيقات محدثة وآمنة.

ذكرت Mend.io أنه على الرغم من أن الإصدار المجاني من Renovate Community Edition وRenovate CLI قد أظهرا أداءً ممتازًا لبيئات المطورين الأصغر حجمًا، إلا أنهما عرضة للتسبب في تأخيرات للشركات التي لديها عدد كبير من المستودعات. يعمل إصدار Renovate Enterprise Edition الذي تم إطلاقه حديثًا على حل هذه المشكلة، مما يوفر نطاقًا أفقيًا غير محدود لموارد الخادم وقدرة كافية للتعامل مع العديد من المستودعات بشكل متزامن. وهذا يضمن استجابة ممتازة للمطورين.

تعد التحديثات الروتينية للتبعيات من بين أفضل الممارسات لتقليل الديون الفنية وتخفيف المخاطر الأمنية المحتملة للبرامج، خاصة مع زيادة الاعتماد على التبعيات الخارجية من قبل معظم المؤسسات، حسبما ذكر ريس أركينز، نائب الرئيس للمنتج في Mend.io يقدم Mend Renovate Enterprise Edition حلاً قويًا ومدعومًا تجاريًا تم تصميمه لتلبية احتياجات المطورين على مستوى المؤسسات.

تمتلئ Mend Renovate Enterprise Edition بالعديد من المزايا، بما في ذلك التحديثات التلقائية للتبعيات، والتفاعل العالي، وانخفاض الديون الفنية، وتحسين جودة التعليمات البرمجية، من بين أمور أخرى.

تم تطوير كل من التطبيقات المستندة إلى الحاويات المستضافة ذاتيًا Mend Renovate Enterprise Edition والإصدار المجاني Mend Renovate Community Edition لتزويد المؤسسات بالتحكم الذي تحتاجه عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الأمن الداخلي الصارمة.

يتميز كلا الإصدارين من Renovate ببرنامج جدولة المهام webhooks ، مما يسهل الأتمتة ويطلق وظائف Renovate استجابةً للأحداث المهمة، مثل تحديثات ملفات الحزمة أو عمليات دمج العلاقات العامة.

تؤكد Mend للمستخدمين أن Renovate Enterprise Edition يتضمن دائمًا إصدارًا محدثًا ومستقرًا من Renovate CLI، وهو برنامج مفتوح المصدر. ويضمن ذلك دمج الميزات الجديدة لبرنامج Renovate باستمرار مع الحفاظ على الموثوقية.

فيما يتعلق بالمنصات no-code low-code مثل منصة AppMaster ، توفر قابلية التوسع الرائعة لـ Mend Renovate Enterprise Edition طبقة أساسية لضمان أمان التطبيقات المطورة وعملتها. من خلال أتمتة عملية تحديد وتحديث التبعيات الخارجية، يمكن لمنصات مثل AppMaster وغيرها مواصلة تركيزها على مساعدة الشركات على تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة، مع العلم أن التدقيق في التبعيات يمكن أن يعهد به إلى أدوات فعالة مثل Renovate.

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