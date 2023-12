Edizione Enterprise scalabile dello strumento di gestione delle dipendenze Renovate presentato da Mend.io

La principale organizzazione per la sicurezza delle app, Mend.io, ha presentato in anteprima una variante di livello aziendale di Renovate; la sua efficace applicazione di gestione delle dipendenze. Il rilascio di Mend Renovate Enterprise Edition significa l'integrazione della scalabilità illimitata dei server, nonché delle funzionalità principali e del supporto 24 ore su 24.

La funzione essenziale di Renovate è scansionare le app per determinare dipendenze esterne, promuovere la sicurezza delle applicazioni e aggiornarle regolarmente alle versioni più recenti. Questo processo automatizzato garantisce che le app siano aggiornate e sicure.

Mend.io ha affermato che, sebbene la versione gratuita di Renovate Community Edition e la CLI di Renovate abbiano dimostrato prestazioni eccellenti per ambienti di sviluppo più piccoli, sono suscettibili di causare ritardi alle aziende con un vasto numero di repository. La nuova Renovate Enterprise Edition risolve questo problema, fornendo scalabilità orizzontale illimitata per le risorse del server e capacità sufficiente per gestire numerosi repository contemporaneamente. Ciò garantisce un'eccellente reattività per gli sviluppatori.

Gli aggiornamenti di routine sulle dipendenze sono tra le migliori pratiche per ridurre al minimo il debito tecnico e mitigare i potenziali rischi per la sicurezza del software, in particolare con una maggiore dipendenza dalle dipendenze esterne da parte della maggior parte delle organizzazioni, ha affermato Rhys Arkins, VP of Product presso Mend.io Mend Renovate Enterprise Edition offre una soluzione solida e supportata dal punto di vista commerciale, creata per soddisfare le esigenze degli sviluppatori su scala aziendale.

Mend Renovate Enterprise Edition è ricca di numerosi vantaggi, tra cui aggiornamenti automatici delle dipendenze, elevata interattività, debito tecnico ridotto, migliore qualità del codice, tra gli altri.

Le applicazioni basate su container self-hosted Mend Renovate Enterprise Edition e la versione gratuita Mend Renovate Community Edition sono entrambe sviluppate per fornire alle organizzazioni il controllo di cui hanno bisogno quando si tratta di rigorosi requisiti di sicurezza interna.

Dotate di un pianificatore di lavoro e webhooks, entrambe le versioni di Renovate facilitano l'automazione e attivano i lavori di Renovate in risposta a eventi significativi, come aggiornamenti ai file di pacchetto o fusioni di PR.

Mend assicura agli utenti che Renovate Enterprise Edition include sempre una versione aggiornata e stabile di Renovate CLI, un software open source. Ciò garantisce che le nuove funzionalità di Renovate siano costantemente integrate mantenendo l'affidabilità.

In relazione alle piattaforme no-code e low-code come la piattaforma AppMaster , la notevole scalabilità di Mend Renovate Enterprise Edition fornisce un livello essenziale per garantire la sicurezza e l'attualità delle app sviluppate. Automatizzando il processo di identificazione e aggiornamento delle dipendenze esterne, piattaforme come AppMaster e altre possono continuare a concentrarsi nell'aiutare le aziende a sviluppare e distribuire rapidamente app, sapendo che il controllo delle dipendenze può essere affidato a strumenti efficienti come Renovate.