Edição empresarial escalável da ferramenta Renovate Dependency Management revelada pela Mend.io

A organização líder em segurança de aplicativos, Mend.io, lançou uma variante de nível empresarial do Renovate; seu aplicativo eficaz de gerenciamento de dependências. O lançamento do Mend Renovate Enterprise Edition significa a integração de escalabilidade irrestrita de servidores, bem como recursos principais e suporte 24 horas por dia.

A função essencial do Renovate é verificar aplicativos para determinar dependências externas, promovendo a segurança dos aplicativos e atualizando-os regularmente para suas versões mais recentes. Este processo automatizado garante que os aplicativos estejam atualizados e seguros.

Mend.io afirmou que, embora a versão gratuita do Renovate Community Edition e o Renovate CLI tenham demonstrado excelente desempenho para ambientes de desenvolvedores menores, eles são suscetíveis de causar atrasos em empresas com um grande número de repositórios. O recém-lançado Renovate Enterprise Edition resolve esse problema, fornecendo escalonamento horizontal ilimitado para recursos do servidor e capacidade suficiente para lidar com vários repositórios simultaneamente. Isso garante excelente capacidade de resposta para os desenvolvedores.

Atualizações de rotina sobre dependências estão entre as melhores práticas para minimizar dívidas técnicas e mitigar possíveis riscos de segurança de software, especialmente com uma maior dependência de dependências externas por parte da maioria das organizações, afirmou Rhys Arkins, vice-presidente de produto da Mend.io O Mend Renovate Enterprise Edition oferece uma solução robusta e com suporte comercial, desenvolvida para atender às necessidades de desenvolvedores em escala empresarial.

Mend Renovate Enterprise Edition traz inúmeros benefícios, incluindo atualizações automáticas de dependências, alta interatividade, dívida técnica reduzida, melhor qualidade de código, entre outros.

Os aplicativos auto-hospedados baseados em contêiner Mend Renovate Enterprise Edition e o Mend Renovate Community Edition gratuito foram desenvolvidos para fornecer às organizações o controle necessário quando se trata de requisitos rígidos de segurança interna.

Apresentando um agendador de tarefas e webhooks, ambas as versões do Renovate facilitam a automação e acionam tarefas do Renovate em resposta a eventos significativos, como atualizações em arquivos de pacotes ou mesclagens de PR.

Mend garante aos usuários que o Renovate Enterprise Edition sempre inclui uma versão atualizada e estável do Renovate CLI, um software de código aberto. Isso garante que os novos recursos do Renovate sejam integrados de forma consistente, mantendo a confiabilidade.

Em relação às plataformas no-code e low-code, como a plataforma AppMaster , a notável escalabilidade do Mend Renovate Enterprise Edition fornece uma camada essencial para garantir a segurança e a atualidade dos aplicativos desenvolvidos. Ao automatizar o processo de identificação e atualização de dependências externas, plataformas como AppMaster e outras podem continuar seu foco em ajudar as empresas a desenvolver e implantar aplicativos rapidamente, sabendo que o escrutínio de dependências pode ser confiado a ferramentas eficientes como o Renovate.