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Масштабируемая корпоративная версия инструмента управления зависимостями Renovate, представленная Mend.io

01, нояб. 2023
Масштабируемая корпоративная версия инструмента управления зависимостями Renovate, представленная Mend.io

Ведущая организация по безопасности приложений Mend.io представила вариант Renovate корпоративного уровня; его эффективное приложение для управления зависимостями. Выпуск Mend Renovate Enterprise Edition означает интеграцию неограниченной масштабируемости серверов, а также основных функций и круглосуточной поддержки.

Основная функция Renovate — сканирование приложений для определения внешних зависимостей, повышение безопасности приложений и регулярное обновление их до последних версий. Этот автоматизированный процесс гарантирует актуальность и безопасность приложений.

Mend.io заявил, что, хотя бесплатная версия Renovate Community Edition и Renovate CLI продемонстрировали отличную производительность для небольших сред разработки, они могут вызывать задержки в корпорациях с огромным количеством репозиториев. Недавно выпущенная версия Renovate Enterprise Edition решает эту проблему, обеспечивая безграничное горизонтальное масштабирование ресурсов сервера и достаточную мощность для одновременной обработки множества репозиториев. Это гарантирует отличную оперативность для разработчиков.

Регулярное обновление зависимостей является одним из лучших методов минимизации технического долга и снижения потенциальных рисков безопасности программного обеспечения, особенно с учетом возросшей зависимости большинства организаций от внешних зависимостей, заявил Риз Аркинс, вице-президент по продуктам в Mend.io Mend Renovate Enterprise Edition предлагает коммерчески поддерживаемое, надежное решение, созданное для удовлетворения потребностей разработчиков корпоративного масштаба.

Mend Renovate Enterprise Edition обладает многочисленными преимуществами, включая автоматическое обновление зависимостей, высокую интерактивность, сокращение технического долга, лучшее качество кода и другие.

Самостоятельно размещаемые контейнерные приложения Mend Renovate Enterprise Edition и бесплатная версия Mend Renovate Community Edition разработаны для предоставления организациям контроля, который им необходим, когда речь идет о строгих требованиях внутренней безопасности.

Обладая планировщиком заданий и webhooks, обе версии Renovate облегчают автоматизацию и запускают задания Renovate в ответ на важные события, такие как обновления файлов пакетов или слияния PR.

Менд уверяет пользователей, что Renovate Enterprise Edition всегда включает обновленную стабильную версию Renovate CLI, программного обеспечения с открытым исходным кодом. Это гарантирует постоянную интеграцию новых функций Renovate при сохранении надежности.

По сравнению с платформами no-code и low-code, такими как платформа AppMaster , замечательная масштабируемость Mend Renovate Enterprise Edition обеспечивает важный уровень для обеспечения безопасности и актуальности разработанных приложений. Благодаря автоматизации процесса идентификации и обновления внешних зависимостей такие платформы, как AppMaster и другие, могут продолжать оказывать помощь предприятиям в быстрой разработке и развертывании приложений, зная, что проверку зависимостей можно поручить эффективным инструментам, таким как Renovate.

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