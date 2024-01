L'outil d'IA générative v0 de Vercel désormais entièrement accessible : refonte du domaine de création de composants d'interface Web

Surfant sur la vague technologique, Vercel, l'architecte reconnu du framework Next.js, a déclaré l'accès ouvert à son outil d'IA générative, v0. En supprimant les restrictions, il a effacé la liste d'attente, rendant l'outil disponible à plus de 100 000 passionnés auparavant sur liste d'attente.

Initialement mise sous les feux de la rampe en octobre 2023, la v0, une offre d'IA pionnière, permet de créer sans effort des composants d'interface Web basés sur des invites personnalisées. Après le traitement de votre invite, il utilise des utilitaires open source tels que React, Tailwind CSS et Shadcn UI pour fournir un composant prêt à intégrer pour votre base de code.

Cet outil puissant, v0, fabrique une gamme d'options, vous donnant la liberté de sélectionner le point de départ le plus harmonisant, que vous pouvez adapter davantage à vos besoins. De nombreux composants préfabriqués, dont un formulaire de contact, une bannière de consentement aux cookies et une section héros en mode sombre, entre autres, peuvent être trouvés sur leur site officiel.

Jared Palmer, vice-président de l'IA chez Vercel, a partagé son optimisme quant à l'outil. "La v0 change la donne dans le domaine de la conception et du développement de sites Web, simplifiant le processus pour tout le monde", a noté Palmer. "Cette technologie de pointe dynamise le développement Web, offrant aux développeurs et même aux utilisateurs non techniques la possibilité de concevoir sans effort des interfaces utilisateur avancées à partir d'invites de texte et d'images."

Le v0 innovant est disponible en éditions gratuites et payantes. Chaque version offre un nombre distinct de « crédits », directement liés aux composants générés (« générations »). La version gratuite comprend 200 crédits par mois, tandis que la version premium, au prix de 20 $ par mois, contient 5 000 crédits.

