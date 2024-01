Generatieve AI-tool v0 van Vercel nu volledig toegankelijk: het domein van de creatie van webinterfacecomponenten vernieuwd

Op de technologische golf heeft Vercel, de erkende architect van het Next.js-framework, open toegang verklaard tot zijn generatieve AI-tool, v0. Door de beperkingen weg te nemen, is de wachtlijst weggevaagd, waardoor de tool beschikbaar is geworden voor meer dan 100.000 enthousiastelingen die voorheen op de wachtlijst stonden.

v0, een baanbrekend AI-aanbod, dat voor het eerst in de schijnwerpers werd gezet in oktober 2023, maakt het moeiteloos creëren van webinterfacecomponenten mogelijk op basis van op maat gemaakte aanwijzingen. Nadat uw prompt is verwerkt, maakt het gebruik van open-sourcehulpprogramma's zoals React, Tailwind CSS en Shadcn UI om een ​​kant-en-klaar onderdeel voor uw codebase te leveren.

Deze krachtige tool, v0, fabriceert een scala aan opties, waardoor u de vrijheid krijgt om het meest harmoniserende startpunt te kiezen, dat u verder kunt aanpassen aan uw behoeften. Op hun officiële website zijn onder meer tal van geprefabriceerde componenten te vinden, waaronder een contactformulier, een banner voor toestemming voor cookies en een heldengedeelte in de donkere modus.

Jared Palmer, vice-president van AI bij Vercel, deelde zijn optimisme over de tool. “v0 is een game-changer op het gebied van websiteontwerp en -ontwikkeling, waardoor het proces voor iedereen wordt vereenvoudigd”, aldus Palmer. “Deze baanbrekende technologie stimuleert de webontwikkeling, waardoor ontwikkelaars en zelfs niet-technische gebruikers de mogelijkheid krijgen om moeiteloos geavanceerde gebruikersinterfaces te bedenken op basis van tekstprompts en afbeeldingen.”

De innovatieve v0 is verkrijgbaar in zowel gratis als betaalde edities. Elke versie biedt een duidelijk aantal 'credits', die rechtstreeks verband houden met de gegenereerde componenten ("generaties"). De gratis versie wordt geleverd met 200 credits per maand, terwijl de premiumversie, die $ 20 per maand kost, 5.000 credits bevat.

