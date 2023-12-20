Vercel 的生成式 AI 工具 v0 现在完全可访问：改进 Web 界面组件创建领域

乘着技术浪潮，Next.js 框架公认的架构师Vercel宣布开放其生成式 AI 工具 v0.1 的访问权限。它消除了限制，消除了等待名单，使该工具可供超过 100,000 名之前在等待名单上的爱好者使用。

v0 是一项开创性的人工智能产品，最初于 2023 年 10 月引起人们的关注，它可以根据定制的提示轻松创建 Web 界面组件。在处理您的提示后，它使用 React、Tailwind CSS 和 Shadcn UI 等开源实用程序为您的代码库提供可立即集成的组件。

这个强大的工具 v0 提供了一系列选项，让您可以自由地挑选最协调的起点，您可以进一步适应您的需求。许多预制组件，包括联系表格、cookie 同意横幅和黑暗模式下的英雄部分等，都可以在他们的官方网站上找到。

Vercel人工智能副总裁 Jared Palmer 分享了他对该工具的乐观态度。 “v0 是网站设计和开发领域的游戏规则改变者，简化了每个人的流程，”帕尔默指出。 “这项尖端技术推动了 Web 开发，使开发人员甚至非技术用户能够轻松地根据文本提示和图像构思出高级 UI。”

创新的 v0 有免费版和付费版。每个版本都提供不同数量的“积分”，这些积分与生成的组件（“代”）直接相关。免费版本确实每月有 200 个积分，而高级版本每月售价 20 美元，有 5,000 个积分。

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