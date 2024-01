Lo strumento di intelligenza artificiale generativa v0 di Vercel ora completamente accessibile: rinnovamento del dominio della creazione di componenti dell'interfaccia Web

Cavalcando l'onda tecnologica, Vercel, il riconosciuto architetto del framework Next.js, ha dichiarato accesso aperto al suo strumento di intelligenza artificiale generativa, v0. Eliminando le restrizioni, ha cancellato la lista d'attesa, rendendo lo strumento disponibile per oltre 100.000 appassionati precedentemente in lista d'attesa.

Presentata inizialmente alla ribalta nell’ottobre del 2023, v0, un’offerta pionieristica di intelligenza artificiale, consente la creazione semplice di componenti dell’interfaccia web basati su istruzioni personalizzate. Dopo aver elaborato la richiesta, utilizza utilità open source come React, Tailwind CSS e Shadcn UI per fornire un componente pronto per l'integrazione per la tua base di codice.

Questo potente strumento, v0, crea una serie di opzioni, garantendoti la libertà di scegliere il punto di partenza più armonizzante, che puoi adattare ulteriormente alle tue esigenze. Numerosi componenti prefabbricati, tra cui un modulo di contatto, un banner per il consenso ai cookie e una sezione hero in modalità oscura, tra gli altri, possono essere trovati sul loro sito ufficiale.

Jared Palmer, vicepresidente dell'intelligenza artificiale di Vercel, ha condiviso il suo ottimismo riguardo allo strumento. "v0 rappresenta un punto di svolta nel campo della progettazione e dello sviluppo di siti Web, semplificando il processo per tutti", ha osservato Palmer. "Questa tecnologia all'avanguardia potenzia lo sviluppo web, fornendo agli sviluppatori e persino agli utenti non tecnici la capacità di concepire senza sforzo interfacce utente avanzate da istruzioni di testo e immagini."

L'innovativo v0 è disponibile sia in edizione gratuita che a pagamento. Ciascuna versione offre un numero distinto di "crediti", che sono direttamente legati ai componenti generati ("generazioni"). La versione gratuita include 200 crediti al mese, mentre la versione premium, al prezzo di $ 20 al mese, viene fornita con 5.000 crediti.

