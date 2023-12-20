Инструмент генеративного искусственного интеллекта v0 от Vercel теперь полностью доступен: обновление области создания компонентов веб-интерфейса

На волне технологий Vercel, признанный архитектор платформы Next.js, объявила об открытом доступе к своему инструменту генеративного искусственного интеллекта v0. Устранив ограничения, он уничтожил список ожидания, сделав инструмент доступным для более чем 100 000 энтузиастов, ранее входивших в список ожидания.

Впервые представленная в октябре 2023 года, v0, новаторское предложение искусственного интеллекта, позволяет легко создавать компоненты веб-интерфейса на основе индивидуальных подсказок. После обработки вашего приглашения он использует утилиты с открытым исходным кодом, такие как React, Tailwind CSS и Shadcn UI, чтобы предоставить готовый к интеграции компонент для вашей кодовой базы.

Этот мощный инструмент v0 предлагает множество вариантов, предоставляя вам свободу выбора наиболее гармоничной отправной точки, которую вы можете в дальнейшем адаптировать к своим потребностям. Многочисленные готовые компоненты, в том числе контактную форму, баннер согласия на использование файлов cookie и главный раздел в темном режиме, среди прочего, можно найти на их официальном сайте.

Джаред Палмер, вице-президент по искусственному интеллекту в Vercel, поделился своим оптимизмом по поводу этого инструмента. «Версия 0 меняет правила игры в сфере дизайна и разработки веб-сайтов, упрощая этот процесс для всех», — отметил Палмер. «Эта передовая технология ускоряет веб-разработку, предоставляя разработчикам и даже нетехническим пользователям возможность легко создавать расширенные пользовательские интерфейсы из текстовых подсказок и изображений».

Инновационная версия v0 поставляется как в бесплатной, так и в платной версиях. Каждая версия предлагает определенное количество «кредитов», которые напрямую привязаны к сгенерированным компонентам («поколениям»). Бесплатная версия включает 200 кредитов в месяц, тогда как премиум-версия по цене 20 долларов в месяц включает 5000 кредитов.

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