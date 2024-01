Ferramenta de IA generativa v0 da Vercel agora totalmente acessível: renovando o domínio da criação de componentes de interface da Web

Aproveitando a onda tecnológica, Vercel, o reconhecido arquiteto da estrutura Next.js, declarou acesso aberto à sua ferramenta generativa de IA, v0. Ao erradicar as restrições, eliminou a lista de espera, disponibilizando a ferramenta para mais de 100.000 entusiastas anteriormente na lista de espera.

Trazido inicialmente para o centro das atenções em outubro de 2023, v0, uma oferta pioneira de IA, permite a criação sem esforço de componentes de interface da web com base em prompts personalizados. Após processar seu prompt, ele emprega utilitários de código aberto, como React, Tailwind CSS e Shadcn UI para fornecer um componente pronto para integração para sua base de código.

Esta ferramenta poderosa, v0, fabrica uma variedade de opções, concedendo a você a liberdade de escolher o ponto de partida mais harmonioso, que você pode adaptar ainda mais às suas necessidades. Numerosos componentes pré-fabricados, incluindo um formulário de contato, um banner de consentimento de cookies e uma seção hero no modo escuro, entre outros, podem ser encontrados em seu site oficial.

Jared Palmer, vice-presidente de IA da Vercel, compartilhou seu otimismo em relação à ferramenta. “v0 é uma virada de jogo no domínio do design e desenvolvimento de sites, simplificando o processo para todos”, observou Palmer. “Essa tecnologia de ponta turbina o desenvolvimento web, equipando desenvolvedores e até mesmo usuários não técnicos com a capacidade de conceber UIs avançadas sem esforço a partir de prompts de texto e imagens.”

O inovador v0 vem em edições gratuitas e pagas. Cada versão oferece um número distinto de 'créditos', que estão diretamente vinculados aos componentes gerados (“gerações”). A versão gratuita vem com 200 créditos por mês, enquanto a versão premium, ao preço de US$ 20 por mês, vem com 5.000 créditos.

