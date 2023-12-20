أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية الإصدار 0 من Vercel يمكن الوصول إليها بالكامل الآن: تجديد مجال إنشاء مكونات واجهة الويب

من خلال ركوب الموجة التكنولوجية، أعلن Vercel ، المهندس المعترف به لإطار عمل Next.js، عن وصول مفتوح إلى أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة به، v0. من خلال القضاء على القيود، فقد محت قائمة الانتظار، مما جعل الأداة متاحة لأكثر من 100000 من المتحمسين الذين كانوا مدرجين في قائمة الانتظار سابقًا.

تم طرح v0 في البداية في دائرة الضوء في أكتوبر 2023، وهو عرض رائد للذكاء الاصطناعي، يتيح إنشاء مكونات واجهة الويب بسهولة بناءً على المطالبات المخصصة. بعد معالجة الموجه الخاص بك، فإنه يستخدم أدوات مساعدة مفتوحة المصدر مثل React وTailwind CSS وShadcn UI لتوفير مكون جاهز للتكامل لقاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك.

تقوم هذه الأداة القوية، الإصدار 0، بتصنيع مجموعة من الخيارات، مما يمنحك الحرية في اختيار نقطة البداية الأكثر تناسقًا، والتي يمكنك تكييفها بشكل أكبر مع احتياجاتك. يمكن العثور على العديد من المكونات الجاهزة، بما في ذلك نموذج الاتصال، ولافتة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط، وقسم البطل في الوضع المظلم، من بين أشياء أخرى، على موقعهم الرسمي على الويب.

شارك جاريد بالمر، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في Vercel ، تفاؤله بشأن الأداة. وأشار بالمر إلى أن "v0 يُحدث تغييرًا جذريًا في مجال تصميم وتطوير مواقع الويب، مما يبسط العملية للجميع". "تعمل هذه التكنولوجيا المتطورة على تعزيز تطوير الويب، وتزويد المطورين وحتى المستخدمين غير التقنيين بالقدرة على تصور واجهات مستخدم متقدمة بسهولة من المطالبات النصية والصور."

يأتي الإصدار 0 المبتكر في نسختين مجانية ومدفوعة. يقدم كل إصدار عددًا مميزًا من "الاعتمادات" المرتبطة مباشرة بالمكونات التي تم إنشاؤها ("الأجيال"). يأتي الإصدار المجاني مع 200 نقطة شهريًا، في حين أن الإصدار المميز، بسعر 20 دولارًا شهريًا، يأتي محملاً بـ 5000 نقطة.

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