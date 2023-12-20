Vercel'den Üretken Yapay Zeka Aracı v0 Artık Tamamen Erişilebilir: Web Arayüzü Bileşenleri Oluşturma Alanının Yenilenmesi

Next.js çerçevesinin tanınmış mimarı Vercel, teknolojik dalgayı kullanarak üretken yapay zeka aracı v0'a açık erişim ilan etti. Kısıtlamaları ortadan kaldırarak bekleme listesini ortadan kaldırdı ve aracı daha önce bekleme listesine alınmış 100.000'den fazla meraklı için kullanılabilir hale getirdi.

İlk olarak Ekim 2023'te ilgi odağı haline gelen öncü bir yapay zeka teklifi olan v0, özel istemlere dayalı web arayüzü bileşenlerinin zahmetsizce oluşturulmasına olanak tanıyor. İsteminizi işledikten sonra, kod tabanınız için entegrasyona hazır bir bileşen sağlamak üzere React, Tailwind CSS ve Shadcn UI gibi açık kaynaklı yardımcı programları kullanır.

Bu güçlü araç v0, bir dizi seçenek üreterek size ihtiyaçlarınıza daha fazla uyarlayabileceğiniz en uyumlu başlangıç ​​noktasını isteğe göre seçme özgürlüğü verir. Diğerlerinin yanı sıra iletişim formu, çerez onay başlığı ve karanlık moddaki kahraman bölümü de dahil olmak üzere çok sayıda önceden hazırlanmış bileşen resmi web sitesinde bulunabilir.

Vercel Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jared Palmer, araç hakkındaki iyimserliğini paylaştı. Palmer, "v0, web sitesi tasarımı ve geliştirme alanında ezber bozan, süreci herkes için basitleştiren bir şey" dedi. "Bu son teknoloji, web geliştirmeyi hızlandırıyor, geliştiricilere ve hatta teknik bilgisi olmayan kullanıcılara, metin istemlerinden ve görüntülerden gelişmiş kullanıcı arayüzlerini zahmetsizce tasarlama yeteneği sağlıyor."

Yenilikçi v0'ın hem ücretsiz hem de ücretli sürümleri mevcuttur. Her sürüm, doğrudan oluşturulan bileşenlere (“nesillere”) bağlı olan farklı sayıda 'kredi' sunar. Ücretsiz sürüm ayda 200 krediyle gelirken, aylık 20 ABD doları fiyatla sunulan premium sürüm 5.000 krediyle yüklü olarak geliyor.

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