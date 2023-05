Les nouveaux appareils de D-Link pris en charge par l'application Mydlink, en revanche, continueront à bénéficier de la prise en charge d'IFTTT grâce à une nouvelle intégration. Les anciens produits Mydlink Home qui devraient perdre la prise en charge d'IFTTT ont atteint leur fin de vie et ont été remplacés par de nouvelles offres de produits, selon un représentant de D-Link.

IFTTT est un outil d'automatisation populaire utilisé par les propriétaires de maisons intelligentes, qui prend en charge plusieurs marques connues telles que Philips Hue, Harmony, iotty, Ring, WeMo, Withings, Nanoleaf et Samsung SmartThings. Il permet aux utilisateurs de créer et de partager des applets qui déclenchent des actions basées sur des conditions spécifiques. Ces applets permettent aux utilisateurs de recevoir des courriels, des textes ou d'autres notifications concernant les actions des appareils intelligents, ainsi que de favoriser l'interaction entre les appareils intelligents de différentes marques.

Les utilisateurs ont créé de nombreuses applets IFTTT pour leurs appareils D-Link Mydlink Home, y compris celles qui allument une prise intelligente D-Link lorsque le soleil se couche ou qui déclenchent la sirène D-Link lorsqu'une caméra Arlo détecte un mouvement. Malgré la perte de la fonctionnalité IFTTT, les appareils domestiques intelligents concernés continueront à fonctionner avec l'application Mydlink Home.

