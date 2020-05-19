D-Link'in Mydlink uygulaması tarafından desteklenen daha yeni cihazları ise yeni bir entegrasyonla IFTTT desteğinden yararlanmaya devam edecek. Bir D-Link temsilcisine göre, IFTTT desteğini kaybetmesi planlanan eski Mydlink Home ürünleri kullanım ömürlerinin sonuna geldi ve yerini yeni ürünler aldı.

IFTTT, akıllı ev sahipleri tarafından kullanılan ve Philips Hue, Harmony, iotty, Ring, WeMo, Withings, Nanoleaf ve Samsung SmartThings gibi birçok tanınmış markayı destekleyen popüler bir otomasyon aracıdır. Kullanıcıların, belirli koşullara dayalı eylemleri tetikleyen uygulamalar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır. Bu uygulamalar, kullanıcıların akıllı cihaz eylemleriyle ilgili e-postalar, metinler veya diğer bildirimleri almasının yanı sıra çeşitli markaların akıllı cihazları arasında etkileşimi teşvik eder.

Kullanıcılar, D-Link Mydlink Ev cihazları için, güneş battığında D-Link akıllı fişini açan veya bir Arlo kamera tarafından hareket algılandığında D-Link sirenini çalanlar da dahil olmak üzere çok sayıda IFTTT uygulaması oluşturdu. Etkilenen akıllı ev cihazları, IFTTT işlevselliğini kaybetmesine rağmen Mydlink Home uygulamasıyla çalışmaya devam edecek.

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