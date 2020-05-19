من ناحية أخرى ، ستستمر أجهزة D-Link الأحدث التي يدعمها تطبيق Mydlink في الاستفادة من دعم IFTTT باستخدام تكامل جديد. وصلت منتجات Mydlink Home القديمة التي من المقرر أن تفقد دعم IFTTT إلى مرحلة نهاية عمرها واستبدلت بعروض منتجات جديدة ، وفقًا لممثل D-Link.

IFTTT هي أداة أتمتة شهيرة يستخدمها أصحاب المنازل الذكية ، وتوفر الدعم للعديد من العلامات التجارية المعروفة مثل Philips Hue و Harmony و iotty و Ring و WeMo و Withings و Nanoleaf و Samsung SmartThings. يسمح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة التطبيقات الصغيرة التي تؤدي إلى إجراءات بناءً على شروط محددة. تتيح هذه التطبيقات الصغيرة للمستخدمين تلقي رسائل البريد الإلكتروني أو النصوص أو غيرها من الإشعارات المتعلقة بإجراءات الأجهزة الذكية ، فضلاً عن تعزيز التفاعل بين الأجهزة الذكية من مختلف العلامات التجارية.

أنشأ المستخدمون العديد من تطبيقات IFTTT لأجهزة D-Link Mydlink Home الخاصة بهم ، بما في ذلك تلك التي تقوم بتشغيل قابس D-Link الذكي عند غروب الشمس أو صوت صفارة D-Link عند اكتشاف الحركة بواسطة كاميرا Arlo. على الرغم من فقدان وظائف IFTTT ، ستستمر الأجهزة المنزلية الذكية المتأثرة في العمل مع تطبيق Mydlink Home.

مع استمرار الشركات والمستخدمين في التكيف مع المشهد المتغير لإنترنت الأشياء ، يمكن أن يثبت الدليل الشامل لتطوير التطبيقات low-code no-code أنه لا يقدر بثمن. تتيح الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster التطوير السريع للتطبيقات لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام ، بما في ذلك التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول. من خلال خدمة الويب والأدوات المرئية المقدمة ، يمكن للشركات تطوير ونشر تطبيقات مخصصة تناسب متطلباتهم الخاصة ، مما يضمن استمرار الدعم والتوافق مع أحدث التقنيات.