De nieuwere apparaten van D-Link die door de Mydlink-app worden ondersteund, blijven daarentegen profiteren van IFTTT-ondersteuning via een nieuwe integratie. De oudere Mydlink Home-producten die de IFTTT-ondersteuning zullen verliezen, hebben hun end-of-life fase bereikt en zijn vervangen door nieuwe productaanbiedingen, aldus een vertegenwoordiger van D-Link.

IFTTT is een populaire automatiseringstool die wordt gebruikt door smart home-eigenaren en ondersteuning biedt voor verschillende bekende merken zoals Philips Hue, Harmony, iotty, Ring, WeMo, Withings, Nanoleaf en Samsung SmartThings. Hiermee kunnen gebruikers applets maken en delen die acties activeren op basis van specifieke voorwaarden. Met deze applets kunnen gebruikers e-mails, teksten of andere meldingen ontvangen over acties van slimme apparaten, maar ook interactie bevorderen tussen slimme apparaten van verschillende merken.

Gebruikers hebben talrijke IFTTT-applets gemaakt voor hun D-Link Mydlink Home-apparaten, waaronder die waarmee een D-Link smart plug wordt ingeschakeld wanneer de zon ondergaat of de D-Link sirene afgaat bij bewegingsdetectie door een Arlo-camera. Ondanks het verlies van IFTTT-functionaliteit zullen de betrokken smart home-apparaten blijven werken met de Mydlink Home-app.

