另一方面，由Mydlink应用程序支持的D-Link较新的设备将继续受益于IFTTT支持，使用新的集成。据D-Link公司的一位代表说，将失去IFTTT支持的老式Mydlink Home产品已经达到了它们的生命末期，并已被新的产品所取代。

IFTTT是智能家居用户常用的自动化工具，为飞利浦Hue、Harmony、iotty、Ring、WeMo、Withings、Nanoleaf和三星SmartThings等几个著名品牌提供支持。它允许用户创建和分享小程序，根据特定条件触发行动。这些小程序使用户能够收到有关智能设备行动的电子邮件、短信或其他通知，并促进不同品牌的智能设备之间的互动。

用户已经为他们的D-Link Mydlink Home设备创建了许多IFTTT小程序，包括那些在太阳落山时打开D-Link智能插头或在Arlo摄像头检测到运动时发出D-Link警报器的小程序。尽管失去了IFTTT功能，受影响的智能家居设备将继续使用Mydlink Home应用程序进行操作。

随着企业和用户继续适应不断变化的物联网环境，一份关于low-code 和no-code 应用程序开发的全面指南可以证明是非常有价值的。No-code 平台，如 AppMaster这样的平台能够为各种用例进行快速的应用开发，包括后台、网络和移动应用。利用所提供的网络服务和可视化工具，企业可以开发和部署适合其特定要求的定制应用程序，确保对最新技术的持续支持和兼容性。