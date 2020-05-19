С другой стороны, новые устройства D-Link, поддерживаемые приложением Mydlink, будут продолжать пользоваться поддержкой IFTTT с помощью новой интеграции. По словам представителя D-Link, старые продукты Mydlink Home, которые должны были потерять поддержку IFTTT, достигли стадии окончания срока службы и были заменены новыми предложениями.

IFTTT - это популярный инструмент автоматизации, используемый владельцами умных домов, обеспечивающий поддержку нескольких известных брендов, таких как Philips Hue, Harmony, iotty, Ring, WeMo, Withings, Nanoleaf и Samsung SmartThings. Он позволяет пользователям создавать и совместно использовать апплеты, которые запускают действия на основе определенных условий. Эти апплеты позволяют пользователям получать электронные письма, тексты или другие уведомления о действиях умных устройств, а также способствуют взаимодействию между умными устройствами различных брендов.

Пользователи создали множество апплетов IFTTT для своих устройств D-Link Mydlink Home, включая те, которые включают умную вилку D-Link при заходе солнца или включают сирену D-Link при обнаружении движения камерой Arlo. Несмотря на потерю функциональности IFTTT, затронутые устройства умного дома будут продолжать работать с приложением Mydlink Home.

Поскольку предприятия и пользователи продолжают адаптироваться к меняющемуся ландшафту IoT, исчерпывающее руководство по разработке приложений low-code и no-code может оказаться бесценным. No-code платформы, такие как AppMaster позволяют быстро разрабатывать приложения для различных сценариев использования, включая бэкенд, веб-приложения и мобильные приложения. С помощью предоставляемых веб-сервисов и визуальных инструментов предприятия могут разрабатывать и внедрять пользовательские приложения, соответствующие их конкретным требованиям, обеспечивая постоянную поддержку и совместимость с новейшими технологиями.