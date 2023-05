Os dispositivos mais recentes da D-Link suportados pelo aplicativo Mydlink, por outro lado, continuarão a se beneficiar do suporte IFTTT usando uma nova integração. Os produtos Mydlink Home mais antigos que estão programados para perder o suporte IFTTT atingiram seu estágio de fim de vida e foram substituídos por novas ofertas de produtos, de acordo com um representante da D-Link.

IFTTT é uma ferramenta de automação popular usada por proprietários de casas inteligentes, fornecendo suporte para várias marcas conhecidas como Philips Hue, Harmony, iotty, Ring, WeMo, Withings, Nanoleaf e Samsung SmartThings. Permite aos utilizadores criar e partilhar applets que desencadeiam acções com base em condições específicas. Estas miniaplicações permitem aos utilizadores receber e-mails, mensagens de texto ou outras notificações relativas a acções de dispositivos inteligentes, bem como promover a interacção entre dispositivos inteligentes de várias marcas.

Os utilizadores criaram inúmeras applets IFTTT para os seus dispositivos D-Link Mydlink Home, incluindo as que ligam uma ficha inteligente D-Link quando o sol se põe ou fazem soar a sirene D-Link após detecção de movimento por uma câmara Arlo. Apesar de perderem a funcionalidade IFTTT, os dispositivos domésticos inteligentes afectados continuarão a funcionar com a aplicação Mydlink Home.

À medida que as empresas e os utilizadores continuam a adaptar-se ao cenário em mudança da IoT, um guia completo para low-code e no-code desenvolvimento de aplicações pode revelar-se inestimável. No-code plataformas como AppMaster permitem o desenvolvimento rápido de aplicações para uma variedade de casos de utilização, incluindo aplicações backend, Web e móveis. Com o serviço Web fornecido e as ferramentas visuais, as empresas podem desenvolver e implementar aplicações personalizadas que satisfaçam os seus requisitos específicos, assegurando o suporte contínuo e a compatibilidade com as tecnologias mais recentes.