La feuille de route de l'IA dévoilée par CISA met l'accent sur les progrès sécurisés et responsables

L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a récemment rendu public un plan détaillé visant à encourager l'adoption responsable de l'intelligence artificielle (IA). Cette feuille de route révolutionnaire fait suite au précédent décret du président Biden concernant l’utilisation proactive de l’IA.

Alejandro N. Mayorkas, secrétaire à la Sécurité intérieure, a souligné le programme stratégique du Département de la sécurité intérieure (DHS) visant à optimiser l'utilisation de l'IA tout en abordant efficacement ses risques potentiels pour les cyberdéfenses et les infrastructures critiques du pays. Alejandro a soutenu la feuille de route de la CISA, déclarant qu'elle met en évidence précisément la manière dont l'agence harmonisera ses opérations avec la stratégie globale du DHS conçue pour gérer le déploiement de l'IA de manière responsable.

La feuille de route soigneusement élaborée publiée par la CISA détaille cinq efforts majeurs menés par l'agence et décrit sa tactique de cybersécurité axée sur l'IA.

Premièrement, le respect des lois et réglementations en vigueur, notamment celles traitant des libertés civiles, des marchés publics fédéraux, des droits civils et de la vie privée, est primordial lors de l’utilisation de l’IA pour renforcer la cyberdéfense.

Dans la deuxième mesure, la CISA vise à adopter une approche proactive pour évaluer les systèmes d’IA et vérifier leur sécurité inhérente. L’objectif ici est d’encourager la mise en œuvre sûre de l’IA au sein des gouvernements territoriaux, des entités du secteur privé, des agences gouvernementales civiles fédérales et des États, locaux et tribaux. Pour y parvenir, la CISA prévoit de concevoir les meilleures pratiques pour le développement sécurisé de l’IA et de formuler des recommandations pour l’IA générative en équipe rouge.

Troisièmement, la feuille de route souligne la nécessité de permettre aux entreprises de protéger leurs infrastructures critiques contre une utilisation contraire à l’éthique de l’IA. Cet objectif devrait être atteint en favorisant la coopération entre différentes entités pour faire face aux menaces, aux vulnérabilités et aux mesures correctives liées à l’IA.

La quatrième initiative implique la communication et la collaboration avec d'autres agences, le public et des partenaires internationaux, dans le but de façonner les perspectives politiques pertinentes en matière d'IA et de sécurité.

Le cinquième point du plan consiste à accroître la main-d’œuvre dotée de compétences adéquates en IA. Cela implique une sensibilisation pédagogique sur les systèmes et techniques d’IA, ainsi qu’une recherche de têtes d’experts possédant les compétences appropriées. La formation interne dispensée par l'agence couvrirait les facettes juridiques, éthiques, techniques et politiques de l'IA.

Jen Easterly, directrice de la CISA, a souligné l'énorme promesse et les risques potentiels que l'IA représente pour la cybersécurité du pays. Elle a en outre souligné leur plan stratégique axé sur les utilisations positives de l'IA pour améliorer les capacités de cybersécurité, atténuer les cybermenaces sur les systèmes d'IA et empêcher l'utilisation expressive des capacités de l'IA qui pourraient nuire aux infrastructures critiques du pays sur lesquelles les Américains comptent chaque jour.

