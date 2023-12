Lộ trình AI do CISA công bố nhấn mạnh những tiến bộ an toàn và có trách nhiệm

Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng Hoa Kỳ (CISA) gần đây đã công bố một kế hoạch chi tiết nhằm khuyến khích việc áp dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có trách nhiệm. Lộ trình đột phá này được đưa ra nhằm đáp lại Sắc lệnh hành pháp trước đây của Tổng thống Biden liên quan đến việc chủ động sử dụng AI.

Alejandro N. Mayorkas, Bộ trưởng An ninh Nội địa, nhấn mạnh chương trình nghị sự chiến lược của Bộ An ninh Nội địa (DHS) nhằm tối ưu hóa việc sử dụng AI đồng thời giải quyết hiệu quả các rủi ro tiềm ẩn của nó đối với hệ thống phòng thủ mạng và cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia. Alejandro ủng hộ lộ trình của CISA, nói rằng lộ trình nêu bật chính xác cách cơ quan này sẽ hài hòa hoạt động của họ với chiến lược tổng thể của DHS được thiết kế để quản lý việc triển khai AI một cách có trách nhiệm.

Lộ trình được vạch ra cẩn thận do CISA công bố nêu rõ 5 nỗ lực chính do cơ quan này dẫn đầu và vạch ra chiến thuật tập trung vào AI trong an ninh mạng.

Thứ nhất, việc tuân thủ các luật và quy định đã đặt ra, bao gồm các quy định về quyền tự do dân sự, mua sắm liên bang, quyền công dân và quyền riêng tư là điều tối quan trọng khi sử dụng AI để củng cố khả năng phòng thủ trên mạng.

Trong biện pháp thứ hai, CISA đặt mục tiêu áp dụng cách tiếp cận chủ động để đánh giá các hệ thống AI và xác định tính bảo mật vốn có của chúng. Mục tiêu ở đây là khuyến khích triển khai AI an toàn trên khắp các chính quyền lãnh thổ, các tổ chức thuộc khu vực tư nhân, các cơ quan chính phủ dân sự do liên bang điều hành và tiểu bang, địa phương, bộ lạc. Để hỗ trợ điều này, CISA có kế hoạch đưa ra các phương pháp hay nhất để phát triển AI an toàn và đưa ra các khuyến nghị cho AI tạo thế hệ đỏ.

Thứ ba, lộ trình nhấn mạnh sự cần thiết phải cho phép các công ty bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trước việc sử dụng AI phi đạo đức. Điều này dự kiến ​​sẽ đạt được bằng cách thúc đẩy hợp tác giữa các thực thể khác nhau để giải quyết các mối đe dọa, lỗ hổng và biện pháp khắc phục liên quan đến AI.

Sáng kiến ​​thứ tư đòi hỏi phải liên lạc và hợp tác với các cơ quan khác, công chúng và các đối tác quốc tế, với mục tiêu định hình các quan điểm chính sách phù hợp với AI và an ninh.

Thứ năm trong kế hoạch là mở rộng lực lượng lao động có đủ kỹ năng AI. Điều này liên quan đến việc tiếp cận giáo dục về các hệ thống và kỹ thuật AI cũng như tuyển dụng các chuyên gia có kỹ năng phù hợp. Việc đào tạo nội bộ của cơ quan sẽ bao gồm các khía cạnh pháp lý, đạo đức, kỹ thuật và chính sách của AI.

Jen Easterly, giám đốc CISA, nhấn mạnh lời hứa to lớn và những rủi ro tiềm ẩn mà AI mang lại đối với an ninh mạng của quốc gia. Bà nhấn mạnh thêm kế hoạch chiến lược của họ tập trung vào các ứng dụng tích cực của AI để tăng cường khả năng an ninh mạng, giảm thiểu các mối đe dọa trên mạng đối với hệ thống AI và ngăn chặn việc sử dụng các khả năng AI có thể gây hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước mà người Mỹ dựa vào hàng ngày.

