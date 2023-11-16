CISA Tarafından Açıklanan Yapay Zeka Yol Haritası, Güvenli ve Sorumlu İlerlemeleri Vurguluyor

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), yakın zamanda Yapay Zekanın (AI) sorumlu bir şekilde benimsenmesini teşvik etmek için ayrıntılı bir planı kamuoyuna açıkladı. Bu çığır açan yol haritası, Başkan Biden'ın yapay zekanın proaktif kullanımına ilişkin önceki Başkanlık Kararnamesine yanıt olarak geliyor.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro N. Mayorkas, Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) yapay zeka kullanımını optimize ederken ülkenin siber savunmasına ve kritik altyapısına yönelik potansiyel risklerini etkili bir şekilde ele almaya yönelik stratejik gündemini vurguladı. Alejandro, CISA'nın yol haritasını destekledi ve bu haritanın, ajansın operasyonlarını DHS'nin yapay zeka dağıtımını sorumlu bir şekilde yönetmek için tasarlanan kapsamlı stratejisiyle nasıl uyumlu hale getireceğini tam olarak vurguladığını belirtti.

CISA tarafından dikkatle hazırlanan yol haritası, ajansın öncülük ettiği beş büyük çabayı özetlemekte ve siber güvenlik alanında yapay zeka odaklı taktiğin planlarını yapmaktadır.

İlk olarak, siber savunmayı güçlendirmek için yapay zekayı kullanırken sivil özgürlükleri, federal satın almaları, sivil hakları ve mahremiyeti ele alanlar da dahil olmak üzere belirlenmiş yasa ve düzenlemelere uymak çok önemlidir.

İkinci tedbirde CISA, yapay zeka sistemlerini değerlendirmek ve onların doğal güvenliğini tespit etmek için proaktif bir yaklaşım benimsemeyi amaçlamaktadır. Buradaki amaç, bölgesel yönetimler, özel sektör kuruluşları, federal olarak işletilen sivil devlet kurumları ve eyalet, yerel ve kabile genelinde yapay zekanın güvenli bir şekilde uygulanmasını teşvik etmektir. Buna yardımcı olmak için CISA, güvenli yapay zeka gelişimi için en iyi uygulamaları tasarlamayı ve üretken yapay zekanın kırmızı ekip halinde oluşturulmasına yönelik öneriler oluşturmayı planlıyor.

Üçüncüsü, yol haritası, şirketlerin kritik altyapıyı yapay zekanın etik olmayan kullanımına karşı korumasını sağlama ihtiyacının altını çiziyor. Bunun, yapay zeka ile ilgili tehditleri, güvenlik açıklarını ve iyileştirme önlemlerini ele almak için farklı kuruluşlar arasındaki iş birliğini teşvik ederek başarılması bekleniyor.

Dördüncü girişim, yapay zeka ve güvenliğe ilişkin politika perspektiflerini şekillendirmek amacıyla diğer kurumlarla, kamuyla ve uluslararası ortaklarla iletişim ve işbirliğini gerektiriyor.

Planın beşincisi, yeterli yapay zeka becerilerine sahip işgücünün genişletilmesidir. Bu, yapay zeka sistemleri ve teknikleri konusunda eğitimsel desteği ve uygun becerilere sahip uzmanlar için beyin avcılığını içerir. Ajansın vereceği iç eğitim, yapay zekanın yasal, etik, teknik ve politika yönlerini kapsayacaktır.

CISA'nın direktörü Jen Easterly, yapay zekanın ülkenin siber güvenliği açısından taşıdığı muazzam vaatleri ve potansiyel riskleri vurguladı. Ayrıca, yapay zekanın siber güvenlik yeteneklerini geliştirmek, yapay zeka sistemleri üzerindeki siber tabanlı tehditleri azaltmak ve Amerikalıların her gün güvendiği ülkenin kritik altyapısına zarar verebilecek yapay zeka yeteneklerinin anlamlı kullanımını önlemek için olumlu kullanımlarına odaklanan stratejik planlarını da vurguladı.

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