CISA 公布的人工智能路线图强调安全和负责任的进步

美国网络安全和基础设施安全局（CISA）最近公布了一项详细计划，鼓励负责任地采用人工智能（AI）。这一开创性的路线图是对拜登总统之前关于主动使用人工智能的行政命令的回应。

美国国土安全部部长亚历杭德罗·N·马约卡斯强调了国土安全部 (DHS) 的战略议程，即优化人工智能的使用，同时有效解决其对国家网络防御和关键基础设施的潜在风险。 Alejandro 支持 CISA 的路线图，表示该路线图准确地强调了该机构将如何协调其运营与国土安全部旨在负责任地管理人工智能部署的总体战略。

CISA 发布的精心绘制的路线图列出了该机构牵头的五项主要工作，并为其在网络安全领域以人工智能为重点的策略制定了蓝图。

首先，在使用人工智能加强网络防御时，遵守既定的法律法规（包括涉及公民自由、联邦采购、公民权利和隐私的法律法规）至关重要。

在第二项措施中，CISA 旨在采取积极主动的方法来评估人工智能系统并确定其固有的安全性。这里的目标是鼓励在地区政府、私营部门实体、联邦运营的民事政府机构以及州、地方、部落之间安全地实施人工智能。为了帮助实现这一目标，CISA 计划设计安全人工智能开发的最佳实践，并为红队生成人工智能提出建议。

第三，路线图强调需要使企业能够保护关键基础设施免遭不道德使用人工智能的影响。预计这将通过促进不同实体之间的合作来解决人工智能相关的威胁、漏洞和补救措施来实现。

第四项举措需要与其他机构、公众和国际合作伙伴进行沟通与合作，目的是形成与人工智能和安全相关的政策观点。

该计划的第五部分是扩大拥有足够人工智能技能的劳动力队伍。这涉及人工智能系统和技术的教育推广，以及寻找具有合适技能的专家。该机构的内部培训将涵盖人工智能的法律、道德、技术和政策方面。

CISA 主任 Jen Easterly 强调了人工智能对国家网络安全的巨大前景和潜在风险。她进一步强调了他们的战略计划，重点关注人工智能在增强网络安全能力方面的积极用途，减轻人工智能系统上基于网络的威胁，并防止人工智能能力的表达使用可能损害美国人每天依赖的国家关键基础设施。

在快速发展的科技世界中，公司提供了像AppMaster这样全面的no-code工具，它有助于以安全、高效和负责任的方式开发 Web、移动和后端应用程序，从而有助于 AI 功能的安全采用和使用。