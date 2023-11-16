تؤكد خارطة طريق الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها CISA على التطورات الآمنة والمسؤولة

أعلنت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) مؤخرًا عن خطة مفصلة لتشجيع التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي (AI). وتأتي خارطة الطريق الرائدة هذه استجابة للأمر التنفيذي السابق للرئيس بايدن بشأن الاستخدام الاستباقي للذكاء الاصطناعي.

أكد أليخاندرو إن. مايوركاس، وزير الأمن الداخلي، على الأجندة الإستراتيجية لوزارة الأمن الداخلي (DHS) لتحسين استخدام الذكاء الاصطناعي مع معالجة مخاطره المحتملة بشكل فعال على الدفاعات السيبرانية والبنية التحتية الحيوية للبلاد. دعم أليخاندرو خارطة طريق CISA، مشيرًا إلى أنها تسلط الضوء بدقة على كيفية تنسيق الوكالة لعملياتها مع استراتيجية وزارة الأمن الوطني الشاملة المصممة لإدارة نشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

توضح خارطة الطريق المرسومة بعناية والتي أصدرتها CISA خمسة جهود رئيسية قادتها الوكالة وتخطط لتكتيكها الذي يركز على الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني.

أولاً، يعد الالتزام بالقوانين واللوائح المحددة بما في ذلك تلك التي تتناول الحريات المدنية والمشتريات الفيدرالية والحقوق المدنية والخصوصية أمرًا بالغ الأهمية أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع السيبراني.

وفي الإجراء الثاني، يهدف CISA إلى اعتماد نهج استباقي لتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي والتأكد من أمنها المتأصل. الهدف هنا هو تشجيع التنفيذ الآمن للذكاء الاصطناعي عبر الحكومات الإقليمية، وكيانات القطاع الخاص، والوكالات الحكومية المدنية التي تديرها الحكومة الفيدرالية، والولاية، والمحلية، والقبلية. وللمساعدة في ذلك، تخطط CISA لاستنباط أفضل الممارسات للتطوير الآمن للذكاء الاصطناعي وتقديم توصيات بشأن الذكاء الاصطناعي المولد ضمن فريق أحمر.

ثالثا، تؤكد خارطة الطريق على الحاجة إلى تمكين الشركات من حماية البنية التحتية الحيوية ضد الاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يتحقق ذلك من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الكيانات لمعالجة التهديدات ونقاط الضعف وتدابير العلاج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

تستلزم المبادرة الرابعة التواصل والتعاون مع الوكالات الأخرى والجمهور والشركاء الدوليين، بهدف تشكيل وجهات نظر السياسة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والأمن.

خامسًا في الخطة هو توسيع القوى العاملة بمهارات الذكاء الاصطناعي الكافية. ويتضمن ذلك التوعية التعليمية حول أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبحث عن خبراء ذوي مهارات مناسبة. سيشمل التدريب الداخلي الذي تجريه الوكالة الجوانب القانونية والأخلاقية والتقنية والسياسية للذكاء الاصطناعي.

وشدد جين إيسترلي، مدير CISA، على الوعد الهائل والمخاطر المحتملة التي يحملها الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني في البلاد. وسلطت الضوء أيضًا على خطتهم الإستراتيجية التي تركز على الاستخدامات الإيجابية للذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وتخفيف التهديدات السيبرانية على أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومنع الاستخدام التعبيري لقدرات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تضر البنية التحتية الحيوية للبلاد والتي يعتمد عليها الأمريكيون كل يوم.

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