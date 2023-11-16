Дорожная карта искусственного интеллекта, представленная CISA, делает упор на безопасные и ответственные достижения

Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) недавно обнародовало подробный план по поощрению ответственного внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Эта новаторская дорожная карта является ответом на предыдущий указ президента Байдена об активном использовании ИИ.

Алехандро Н. Майоркас, министр внутренней безопасности, подчеркнул стратегическую программу Министерства внутренней безопасности (DHS) по оптимизации использования ИИ при одновременном эффективном устранении потенциальных рисков для национальной киберзащиты и критической инфраструктуры. Алехандро поддержал дорожную карту CISA, заявив, что она четко показывает, как агентство будет гармонизировать свою деятельность с всеобъемлющей стратегией DHS, разработанной для ответственного управления внедрением ИИ.

Тщательно составленная дорожная карта, опубликованная CISA, перечисляет пять основных усилий, возглавляемых агентством, и описывает его тактику кибербезопасности, ориентированную на искусственный интеллект.

Во-первых, соблюдение установленных законов и правил, в том числе тех, которые касаются гражданских свобод, федеральных закупок, гражданских прав и конфиденциальности, имеет первостепенное значение при использовании ИИ для усиления киберзащиты.

Во втором случае CISA стремится применить упреждающий подход к оценке систем искусственного интеллекта и обеспечению их внутренней безопасности. Целью здесь является поощрение безопасного внедрения ИИ в территориальных правительствах, организациях частного сектора, гражданских правительственных учреждениях федерального управления, а также в штатах, на местах и ​​в племенах. Чтобы помочь этому, CISA планирует разработать лучшие практики для безопасной разработки ИИ и подготовить рекомендации для объединения генеративного ИИ в красные команды.

В-третьих, дорожная карта подчеркивает необходимость предоставления компаниям возможности защищать критически важную инфраструктуру от неэтичного использования ИИ. Ожидается, что это будет достигнуто за счет развития сотрудничества между различными организациями для устранения угроз, уязвимостей и мер по исправлению, связанных с ИИ.

Четвертая инициатива предполагает общение и сотрудничество с другими агентствами, общественностью и международными партнерами с целью формирования политических перспектив, касающихся ИИ и безопасности.

Пятым планом является расширение штата сотрудников с адекватными навыками искусственного интеллекта. Это включает в себя образовательную работу по системам и методам искусственного интеллекта, а также поиск экспертов с подходящими навыками. Внутреннее обучение агентства будет охватывать юридические, этические, технические и политические аспекты ИИ.

Джен Истерли, директор CISA, подчеркнула огромные перспективы и потенциальные риски, которые ИИ несет для национальной кибербезопасности. Далее она подчеркнула их стратегический план, в котором основное внимание уделяется положительному использованию ИИ для повышения возможностей кибербезопасности, смягчения киберугроз для систем ИИ и предотвращения выразительного использования возможностей ИИ, которое может нанести вред критически важной инфраструктуре страны, на которую американцы полагаются каждый день.

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