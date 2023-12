De door CISA onthulde AI-roadmap legt de nadruk op veilige en verantwoorde vooruitgang

De Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) heeft onlangs een gedetailleerd plan openbaar gemaakt om de verantwoorde adoptie van kunstmatige intelligentie (AI) aan te moedigen. Deze baanbrekende routekaart is een reactie op het eerdere Executive Order van president Biden over het proactieve gebruik van AI.

Alejandro N. Mayorkas, minister van Binnenlandse Veiligheid, benadrukte de strategische agenda van het Department of Homeland Security (DHS) om het gebruik van AI te optimaliseren en tegelijkertijd de potentiële risico’s voor de cyberdefensie en kritieke infrastructuur van het land effectief aan te pakken. Alejandro steunde de routekaart van CISA en stelde dat deze precies benadrukt hoe het agentschap zijn activiteiten zal harmoniseren met de overkoepelende strategie van het DHS, ontworpen om de inzet van AI op verantwoorde wijze te beheren.

De zorgvuldig uitgezette routekaart die door CISA is vrijgegeven, somt vijf belangrijke inspanningen van het agentschap op en geeft een blauwdruk voor zijn AI-gerichte tactiek op het gebied van cyberbeveiliging.

Ten eerste is het naleven van de vastgestelde wet- en regelgeving, waaronder die met betrekking tot burgerlijke vrijheden, federale aanbestedingen, burgerrechten en privacy, van het grootste belang bij het gebruik van AI om de cyberverdediging te versterken.

In de tweede maatregel streeft CISA naar een proactieve aanpak om AI-systemen te beoordelen en hun inherente veiligheid vast te stellen. Het doel hier is om veilige AI-implementatie aan te moedigen bij territoriale overheden, entiteiten uit de particuliere sector, federaal beheerde civiele overheidsinstanties en staats-, lokale en tribale organisaties. Om dit te ondersteunen is CISA van plan best practices te ontwikkelen voor veilige AI-ontwikkeling en aanbevelingen te doen voor het samenbrengen van generatieve AI.

Ten derde onderstreept de routekaart de noodzaak om bedrijven in staat te stellen kritieke infrastructuur te beschermen tegen onethisch gebruik van AI. Dit zal naar verwachting worden bereikt door de samenwerking tussen verschillende entiteiten te bevorderen om AI-gerelateerde bedreigingen, kwetsbaarheden en herstelmaatregelen aan te pakken.

Het vierde initiatief omvat communicatie en samenwerking met andere instanties, het publiek en internationale partners, met als doel het vormgeven van beleidsperspectieven die relevant zijn voor AI en veiligheid.

Het vijfde punt van het plan is het uitbreiden van het personeelsbestand met voldoende AI-vaardigheden. Dit omvat educatieve voorlichting over AI-systemen en -technieken, en het zoeken naar deskundigen met de juiste vaardigheden. De interne training door het bureau zou de juridische, ethische, technische en beleidsfacetten van AI omvatten.

Jen Easterly, directeur van CISA, benadrukte de enorme belofte en potentiële risico's die AI met zich meebrengt voor de cyberveiligheid van het land. Ze benadrukte verder hun strategisch plan dat zich richt op de positieve toepassingen van AI voor het verbeteren van de cyberbeveiligingscapaciteiten, het verminderen van cyberdreigingen op AI-systemen en het voorkomen van het expressieve gebruik van AI-capaciteiten die schade zouden kunnen toebrengen aan de kritieke infrastructuur van het land waar Amerikanen dagelijks op vertrouwen.

