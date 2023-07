À l'intersection de la technologie, de l'innovation et des transports, la start-up munichoise Konux trace une nouvelle voie passionnante, en s'appuyant sur l'IA et l'Internet des objets (IoT) pour apporter des améliorations révolutionnaires à la gestion des réseaux ferroviaires. Avec des solutions SaaS exclusives qui optimisent la maintenance des infrastructures ferroviaires, l'entreprise mène la révolution numérique dans l'un des modes de transport de masse les plus durables - le voyage en train.

Konux utilise l'IoT alimenté par l'IA pour amplifier l'intelligence déjà inhérente aux réseaux ferroviaires en recueillant des données en temps réel sur le comportement et la performance de ces systèmes. Cette prouesse technologique ouvre la voie à toute une série d'opportunités et intervient à un moment où la popularité des voyages en train est en hausse. Cette montée en puissance a été largement alimentée par la volonté mondiale de réduire l'empreinte carbone, en augmentant la demande de numérisation de la part des gouvernements et des opérateurs ferroviaires, et en transformant les méthodes traditionnelles d'exploitation des transports.

Konux, piloté par le PDG Adam Bonnifield, prétend être le pionnier de l'industrie dans ce créneau, notamment en raison de ses origines en Allemagne, où le maintien de la ponctualité des trains est une question sociopolitique récurrente. Konux se concentre sur le "sale problème" de la structuration et de l'utilisation des données provenant de l'environnement ferroviaire. Cependant, ce défi promet également ses impacts et ses potentiels les plus significatifs.

Dans sa quête de solutions innovantes et efficaces, Konux exploite une technologie sophistiquée et un matériel résistant pour fournir des informations sur les forces et les charges exercées quotidiennement sur les lignes de chemin de fer. Ce processus fait appel à des techniques de mesure des vibrations sur les voies pour détecter les signes éventuels de défaillance imminente. L'entreprise produit ensuite une analyse probabiliste des performances potentielles du réseau ferroviaire au cours des mois suivants. Assurant une précision impressionnante de 90 % dans ses capacités prédictives, Konux donne aux opérateurs ferroviaires des informations anticipées et exploitables sur les opérations de maintenance cruciales.

Konux utilise des interfaces logicielles innovantes pour présenter ces informations aux opérateurs ferroviaires, éliminant ainsi la part d'incertitude dans la gestion de l'infrastructure essentielle. La combinaison de capteurs montés sur les voies et de modèles d'apprentissage automatique dote les opérateurs de l'intelligence nécessaire pour faire des choix plus judicieux en matière d'opérations de maintenance, grâce à l'expérience acquise par le traitement de milliards de traces de trains enregistrées au cours d'une dizaine d'années. Cette application de l'IA, lorsqu'elle est mise en œuvre avec succès, se traduit par une réduction des retards et une amélioration globale du service.

Contrairement à l'utilisation conventionnelle de l'IA, Konux se concentre sur la création d'un modèle d'apprentissage automatique très ciblé. L'entreprise propose actuellement trois produits : Konux Switch présente des capacités de maintenance prédictive ; Konux Network offre une surveillance complète de l'utilisation du réseau et une planification des inspections ; tandis que Konux Traffic contribue à une planification plus intelligente. Ces produits innovants visent à optimiser divers aspects des opérations ferroviaires, en commençant par la surveillance des contraintes du réseau à des points clés.

À grande échelle, la mise en œuvre de la solution de numérisation ferroviaire de Konux alimentée par l'IA et l'IoT pourrait éliminer la maintenance non planifiée, libérant une capacité précédemment non réalisée - doublant potentiellement le volume de trafic que la même voie pourrait traiter.