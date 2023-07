Op het snijvlak van technologie, innovatie en transport slaat de in München gevestigde start-up Konux een nieuwe weg in door AI en het Internet of Things (IoT) te gebruiken voor baanbrekende verbeteringen in het beheer van het spoorwegnet. Met eigen SaaS-oplossingen die het onderhoud van de spoorweginfrastructuur optimaliseren, stimuleert het bedrijf de digitale revolutie in een van de meest duurzame vormen van massatransport - reizen per spoor.

Konux maakt gebruik van AI-gebaseerd IoT om de intelligentie die al aanwezig is op de spoorwegnetwerken te versterken door real-time gegevens te verzamelen over het gedrag en de prestaties van deze systemen. Deze technologische kracht biedt een scala aan mogelijkheden en komt op een moment dat de populariteit van treinreizen toeneemt. Deze stijging wordt grotendeels gevoed door een wereldwijde drang om de CO2-voetafdruk te verminderen, waardoor de vraag naar digitalisering door overheden en spoorwegexploitanten toeneemt en traditionele transportmethoden worden getransformeerd.

Konux, geleid door CEO Adam Bonnifield, claimt de pionier in deze niche te zijn, vooral gezien de oorsprong in Duitsland, waar het handhaven van de treinpunctualiteit een terugkerend sociaal-politiek probleem is. Konux richt zich op het 'vuile probleem' van het structureren en gebruiken van gegevens uit de spoorwegomgeving. Deze uitdaging belooft echter ook de belangrijkste effecten en mogelijkheden.

In de zoektocht naar innovatieve en effectieve oplossingen maakt Konux gebruik van geavanceerde technologie en veerkrachtige hardware om inzicht te verschaffen in de krachten en belastingen die dagelijks op spoorlijnen worden uitgeoefend. Dit proces maakt gebruik van trillingsmeettechnieken op het spoor om mogelijke tekenen van dreigende storingen te detecteren. Vervolgens maakt het bedrijf een probabilistische analyse van de potentiële prestaties van het spoornetwerk in de daaropvolgende maanden. Met een nauwkeurigheid van 90% in de voorspellende capaciteiten geeft Konux spoorwegexploitanten vooraf bruikbare inzichten in cruciale onderhoudswerkzaamheden.

Konux maakt gebruik van innovatief ontworpen software-interfaces om deze inzichten aan spoorwegexploitanten te presenteren, waardoor het giswerk uit het beheer van de essentiële infrastructuur wordt gehaald. De combinatie van sensoren op het spoor en modellen voor machinaal leren geeft machinisten de intelligentie om slimmere keuzes te maken voor onderhoudswerkzaamheden, ondersteund door de ervaring die is opgedaan met het verwerken van miljarden treintraces die in ongeveer tien jaar zijn vastgelegd. Wanneer deze AI-toepassing succesvol wordt geïmplementeerd, leidt dit tot minder vertragingen en een algehele verbetering van de service.

In tegenstelling tot het conventionele gebruik van AI, richt Konux zich op het creëren van een zeer gericht model voor machinaal leren. Het bedrijf levert momenteel drie producten: Konux Switch paradeert met voorspellende onderhoudsmogelijkheden; Konux Network biedt uitgebreide monitoring van netwerkgebruik en inspectieplanning; terwijl Konux Traffic helpt bij slimmere planning. Deze innovatieve producten zijn gericht op het optimaliseren van verschillende aspecten van de spoorwegexploitatie, te beginnen met het bewaken van de netwerkbelasting op belangrijke punten.

In het grote geheel zou de implementatie van Konux's oplossing voor digitalisering van het spoor, aangedreven door AI en IoT, ongepland onderhoud kunnen elimineren, waardoor eerder ongerealiseerde capaciteit vrijkomt - mogelijk een verdubbeling van het verkeersvolume dat hetzelfde spoor aankan.