Teknoloji, yenilik ve ulaşımın kesiştiği noktada, Münih merkezli start-up Konux, demiryolu ağı yönetiminde çığır açan iyileştirmeler gerçekleştirmek için AI ve Nesnelerin İnterneti'nden (IoT) yararlanarak heyecan verici yeni bir yol izliyor. Demiryolu altyapısı bakımını optimize eden tescilli SaaS çözümleriyle şirket, en sürdürülebilir toplu taşıma modlarından biri olan demiryolu seyahatinde dijital devrimi sürdürüyor.

Konux, bu sistemlerin davranışı ve performansı hakkında gerçek zamanlı veriler toplayarak demiryolu ağlarında zaten var olan zekayı güçlendirmek için yapay zeka destekli IoT'yi kullanır. Bu teknolojik beceri, bir dizi fırsatı ortaya çıkarıyor ve tren yolculuğunun popülaritesinin arttığı bir zamanda geliyor. Bu artış, büyük ölçüde karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik küresel bir baskıdan, hükümetler ve demiryolu operatörlerinin dijitalleşme talebini artırmadan ve geleneksel ulaşım operasyon yöntemlerini dönüştürmeden kaynaklandı.

CEO Adam Bonnifield tarafından yönetilen Konux, özellikle tren dakikliğini korumanın yinelenen bir sosyo-politik sorun olduğu Almanya'daki kökenleri göz önüne alındığında, bu nişte endüstri öncüsü olduğunu iddia ediyor. Konux demiryolu ortamından gelen verilerin yapılandırılması ve kullanılmasına ilişkin 'kirli sorun'a odaklanmıştır. Ancak, bu meydan okuma aynı zamanda en önemli etkilerini ve potansiyellerini de vaat ediyor.

Yenilikçi ve etkili çözümler sunma arayışında Konux günlük olarak demiryolu hatlarına uygulanan kuvvetler ve yüklere ilişkin içgörü sağlamak için gelişmiş teknolojiden ve dayanıklı donanımdan yararlanır. Bu süreçte, yaklaşan arızaların olası belirtilerini tespit etmek için raylar üzerinde titreşim ölçüm teknikleri kullanılır. Ardından şirket, sonraki aylarda potansiyel demiryolu ağı performansının olasılıksal bir analizini yapar. Öngörü yeteneklerinde %90'lık etkileyici bir doğruluk sağlayan Konux, demiryolu operatörlerine önemli bakım operasyonları hakkında ileri düzeyde ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Konux bu içgörüleri demiryolu operatörlerine sunmak için yenilikçi bir şekilde tasarlanmış yazılım arabirimleri kullanır ve temel altyapıyı yönetme konusundaki varsayımları ortadan kaldırır. Ray monteli sensörler ve makine öğrenimi modellerinin karışımı, operatörleri, yaklaşık on yıl boyunca kaydedilen milyarlarca tren izinin işlenmesinden elde edilen deneyimle desteklenen, bakım operasyonları için daha akıllı seçimler yapma zekasıyla donatıyor. Bu AI uygulaması, başarılı bir şekilde uygulandığında, daha az gecikme ve genel olarak iyileştirilmiş hizmet anlamına gelir.

Yapay zekanın geleneksel kullanımının aksine, Konux odak noktası, yüksek oranda hedeflenmiş bir makine öğrenimi modeli oluşturmaktır. Şu anda üç ürün sunmaktadır: Konux Switch, kestirimci bakım yeteneklerini sergiliyor; Konux Network, kapsamlı ağ kullanımı izleme ve denetim planlaması sunar; Konux Trafik ise daha akıllı planlamaya yardımcı olur. Bu yenilikçi ürünler, kilit noktalardaki ağ stresini izlemeye başlayarak demiryolu operasyonlarının çeşitli yönlerini optimize etmeyi amaçlıyor.

Büyük şemada, Konux yapay zeka ve IoT tarafından desteklenen demiryolu dijitalleştirme çözümünün uygulanması, planlanmamış bakımı ortadan kaldırabilir, daha önce gerçekleştirilmemiş kapasiteyi serbest bırakabilir ve potansiyel olarak aynı hattın işleyebileceği trafik hacmini iki katına çıkarabilir.