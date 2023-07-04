На пересечении технологий, инноваций и транспорта мюнхенский стартап Konux прокладывает новый захватывающий курс, используя искусственный интеллект и Интернет вещей (IoT) для достижения революционных улучшений в управлении железнодорожными сетями. Благодаря собственным SaaS-решениям, оптимизирующим обслуживание железнодорожной инфраструктуры, компания осуществляет цифровую революцию в одном из самых устойчивых видов массового транспорта - железнодорожном.

Konux использует IoT на основе искусственного интеллекта для усиления интеллекта, уже присущего железнодорожным сетям, собирая в режиме реального времени данные о поведении и производительности этих систем. Это технологическое мастерство открывает широкие возможности и приходит в то время, когда популярность поездок на поездах растет. Этот всплеск во многом обусловлен глобальным стремлением к сокращению углеродного следа, повышением спроса на цифровизацию со стороны правительств и железнодорожных операторов и преобразованием традиционных методов работы транспорта.

КомпанияKonux, пилотируемая генеральным директором Адамом Боннифилдом, претендует на роль пионера в этой нише, особенно учитывая ее происхождение из Германии, где поддержание пунктуальности поездов является постоянной социально-политической проблемой. В центре внимания Konux находится "грязная проблема" структурирования и использования данных из железнодорожной среды. Однако эта проблема также сулит самые значительные последствия и возможности.

Стремясь к инновационным и эффективным решениям, Konux использует сложные технологии и надежное оборудование, чтобы получить представление о силах и нагрузках, ежедневно воздействующих на железнодорожные линии. В этом процессе используются методы измерения вибрации на путях для обнаружения возможных признаков приближающихся отказов. Затем компания проводит вероятностный анализ потенциальной работы железнодорожной сети в течение последующих месяцев. Обеспечивая впечатляющую 90% точность прогнозирования, Konux предоставляет железнодорожным операторам заблаговременное и действенное понимание важнейших операций по техническому обслуживанию.

Konux использует инновационно разработанные программные интерфейсы для представления этих данных операторам железных дорог, устраняя догадки из управления важнейшей инфраструктурой. Сочетание установленных на путях датчиков и моделей машинного обучения позволяет операторам принимать более разумные решения при проведении технического обслуживания, опираясь на опыт, полученный в результате обработки миллиардов следов поездов, записанных в течение десяти лет. Успешное применение ИИ приводит к сокращению задержек и общему повышению качества обслуживания.

В отличие от обычного использования ИИ, компания Konux сосредоточена на создании высокоцелевой модели машинного обучения. В настоящее время компания предлагает три продукта: Konux Switch демонстрирует возможности прогнозируемого технического обслуживания; Konux Network предлагает комплексный мониторинг использования сети и планирование инспекций; Konux Traffic помогает в более разумном планировании. Эти инновационные продукты направлены на оптимизацию различных аспектов железнодорожных операций, начиная с мониторинга нагрузки на сеть в ключевых точках.

По большому счету, внедрение решения Konux по оцифровке железных дорог на основе ИИ и IoT может устранить незапланированное техническое обслуживание, высвободить ранее нереализованные мощности, что потенциально удвоит объем перевозок, который может обслуживать один и тот же путь.