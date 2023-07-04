在技术、创新和交通的交汇处，总部位于慕尼黑的初创公司Konux正在开拓一条令人兴奋的新道路，利用人工智能和物联网（IoT）来实现铁路网络管理的突破性改进。凭借优化铁路基础设施维护的专有SaaS解决方案，该公司正在推动最可持续的大众运输方式之一--铁路旅行的数字革命。

Konux采用人工智能驱动的物联网，通过收集这些系统的行为和性能的实时数据，放大铁路网络上已经存在的智能。这种技术能力正在释放出一系列的机会，并在火车旅行的普及率上升的时候出现。这种激增在很大程度上是由全球对减少碳足迹的推动，增加了政府和铁路运营商对数字化的需求，并改变了传统的运输操作方法。

由首席执行官亚当-邦尼菲尔德（Adam Bonnifield）领导的Konux公司声称是这一细分市场的行业先锋，特别是考虑到它起源于德国，在那里保持火车的准时性是一个经常出现的社会政治问题。Konux以铁路环境数据的结构化和利用这一 "肮脏问题 "为中心。然而，这一挑战也带来了其最重要的影响和潜力。

在寻求提供创新和有效的解决方案的过程中，Konux利用先进的技术和有弹性的硬件来提供对每天施加在铁路线上的力量和负荷的洞察力。这一过程采用了轨道上的振动测量技术来检测即将发生故障的可能迹象。随后，该公司对随后几个月的潜在铁路网络性能进行了概率分析。Konux的预测能力保证了令人印象深刻的90%的准确性，为铁路运营商提供了对关键维护操作的预先和可操作的见解。

Konux使用创新设计的软件界面向铁路运营商展示这些洞察力，消除了管理重要基础设施的猜测工作。轨道安装的传感器和机器学习模型的融合，使运营商具备了为维护操作做出更明智选择的智慧，并以处理大约十年来记录的数十亿次列车轨迹所获得的经验为支撑。这种人工智能的应用，一旦成功实施，就会转化为更少的延误和整体服务的改善。

与人工智能的传统用法相比，Konux的重点是创建一个高度针对性的机器学习模型。它目前提供三种产品：Konux Switch具有预测性维护能力；Konux Network提供全面的网络使用监测和检查计划；而Konux Traffic则有助于更智能的调度。这些创新产品寻求优化铁路运营的各个方面，从监测关键点的网络压力开始。

在宏伟的计划中，实施由人工智能和物联网驱动的Konux铁路数字化解决方案可以消除计划外的维护，释放出以前未实现的能力--可能使同一轨道可以处理的交通量翻倍。